Carrie Fisher’a kişisel antrenör gönderilmiş

Hollywood’un birçok oyuncunun fiziksel özelliklerine ve dış görünüşüne müdahale ettiğiyle ilgili daha önce de oldukça fazla tartışma yaşanmıştı. Yapımcıların bedensel özelliklerine göre oyuncuları sınıflandırdığı ve bu bedensel özellikleri değiştirmeye çalıştığı, artık bir sır değil. Bu konuyla ilgili Star Wars: The Force Awakens’a da Carrie Fisher üzerinden eleştiriler getirilmişti. Carrie Fisher verdiği bir röportajda, bu konuyla ilgili daha açık konuştu.









Filmin yapımcıları, Fisher’a bir kişisel antrenör göndererek onun öğünlerinden egzersizlerine kadar birçok konuya müdahale ederek filmde oynamasına izin vermiş. Cannes film festivalinde kendisinin annesiyle olan iletişiminin anlatıldığı Bright Lights isimli bir belgeselin gösterimindeydi.



Belgeselin bir bölümünde eve gelen kişisel antrenör, Fisher’ın mutfağındaki “sağlıksız” besinleri alıp çöpe atıyor. Ancak Fisher yine de bu rejime karşı çıkıp birkaç kutu kola alıyor. Aralık ayında yaptığı bir röportajda 16 kilo vermeye zorlandığını söyleyerek Hollywood’un görünüş takıntısını eleştiren Fisher “Beni değil, benim dörtte üçümü işe almak istiyorlar” demişti. “Kilo ve görünüşün tek önemli şey olduğu bir sektörde çalışıyorum. Bu çok saçma. Gençleşmemizi de istemeliler aslında, bu da o kadar kolay çünkü” diyerek de yapımcıların isteklerinin yerinde olmadığını vurgulamıştı.



Belgeselin bir bölümünde eve gelen kişisel antrenör, Fisher’ın mutfağındaki “sağlıksız” besinleri alıp çöpe atıyor. Ancak Fisher yine de bu rejime karşı çıkıp birkaç kutu kola alıyor. Aralık ayında yaptığı bir röportajda 16 kilo vermeye zorlandığını söyleyerek Hollywood’un görünüş takıntısını eleştiren Fisher “Beni değil, benim dörtte üçümü işe almak istiyorlar” demişti. “Kilo ve görünüşün tek önemli şey olduğu bir sektörde çalışıyorum. Bu çok saçma. Gençleşmemizi de istemeliler aslında, bu da o kadar kolay çünkü” diyerek de yapımcıların isteklerinin yerinde olmadığını vurgulamıştı.



Carrie Fisher, direniş lideri olarak dokuzuncu Star Wars filminde de yer alacak.