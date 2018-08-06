6 Ağustos 2018 09:01 Catherine Zeta Jones aşkını yeniden ilan etti Michael Douglas’la 20 yıldır birlikte olan Catherine Zeta Jones, tanıştıkları ilk günün fotoğrafını paylaştı.

48 yaşındaki Catherine Zeta Jones, kendisinden 25 yaş büyük aktör Michael Douglas’la 20 yıldır birlikte. Bu evlilikten iki çocuğu olan Jones, eşiyle tanıştıkları gece çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Fotoğrafın altına, “Eşimle Deauville Film Festivali’nde tanıştığımız geceden. Ama onun ne hakkında konuştuğunu hatırlayamıyorum” yazdı. 2000 yılında evlenen çiftin bir oğlu bir de kızı var.

Ünlü oyuncunun 1,4 milyon takipçisiyle paylaştığı fotoğraf, 85 bin beğeni ve yüzlerce yorum aldı.