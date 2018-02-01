Cebimdeki Yabancı galasına ünlü akını

30 Ocak Salı akşamı Etiler'de gerçekleşen, teknolojiyle insan arasındaki ilişkiyi sorgulayan filmin galasına birçok ünlü isim katıldı.

İlk kez yönetmen koltuğuna oturan başarılı oyuncu Serra Yılmaz'ın sıklıkla birlikte çalıştığı usta yönetmen Ferzan Özpetek'in de yapımcıları arasında yer aldığı "Cebimdeki Yabancı"da Belçim Bilgin, Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Serkan Altunorak, Şebnem Bozoklu ve Şükrü Özyıldız boy gösteriyor. Tek mekanda geçen psikolojik gerilim filmi, insan hayatını ele geçiren teknolojiyi ve hayatımızda kritik öneme sahip hale gelen aletleri aslında bir düşman olarak karşımıza çıkarıyor ve maskelerimizin düşmesinin aslında an meselesi olabileceğini hatırlatıyor.

Yedi eski arkadaş akşam yemeğinde bir araya gelir ve yemek boyunca bir oyun oynamaya karar verir. Herkes telefonlarını masaya koyacak, telefona gelen her mesaj ve bildirim yüksek sesle okunacaktır. Zaman ilerledikçe yeni sırlar ortaya çıkar, ilişki dengeleri altüst olur.

Cebimdeki Yabancı bu cuma izleyicilerle buluşuyor.