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14 Ağustos 2018 13:40

Cehennem Meleklerinin Motorsikletleri “Bekarlığa Feda” filminde de kullanıldı

“Bekarlığa Feda” filminin aksiyon sahnelerinin çekimlerinde “Cehennem Melekleri 3” filminde kullanılan Türk yapımı motorlar kullanıldı.


“Bekarlığa Feda” filminin aksiyon sahnelerinin çekimlerinde “Cehennem Melekleri 3” filminde kullanılan Türk yapımı motorlar kullanıldı. Özel hayatında da motor tutkunu olan filmin başrol oyuncusu Ali Burak Ceylan özel yapım motorlarla filmin takip sahnelerinde rol aldı. Dublör istemeyen genç oyuncu aksiyon sahnelerini kazasız tamamladı.

Yapımcılığını Metronom film adına Oğuz Sözen ve Özgür Tari’nin, senaryosunu Ali Doğançay’ ın yönetmenliğini ise Cem Sürücü ile Ali Doğançay’ın üstlendiği komedi filmi “Bekarlığa Feda” nın çekimleri devam ediyor.


Başrollerini Ali Burak Ceylan, Melis Tüzüngüç, Yağmur Ün, Ayşe Tunaboylu, Mahmut Gökgöz, Nurseli İdiz, Eda Erol, Nami Ali Esatgil, Kayhan Yıldızoğlu, Gürkan Deniz Akhanlı, Volkan Cal, Aslı Bankoğlu, Buse Orçun, Miraç Sevsay’ın oynadığı komedi filmi “Bekarlığa Feda” nın çekimleri İstanbul’da devam ediyor.


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