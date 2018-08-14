Cehennem Meleklerinin Motorsikletleri “Bekarlığa Feda” filminde de kullanıldı

Katıldığı ses yarışmasında tüm rakiplerini geride bırakarak küçük yaşında birinci olan ve dikkatleri üzerine toplayan Şahin Kendirci, MÜSLÜM filminde Müslüm Gürses’in çocukluğunu canlandırıyor.

Yapımcılığını Metronom film adına Oğuz Sözen ve Özgür Tari’nin, senaryosunu Ali Doğançay’ ın yönetmenliğini ise Cem Sürücü ile Ali Doğançay’ın üstlendiği komedi filmi “Bekarlığa Feda” nın çekimleri devam ediyor.

“Bekarlığa Feda” filminin aksiyon sahnelerinin çekimlerinde “Cehennem Melekleri 3” filminde kullanılan Türk yapımı motorlar kullanıldı. Özel hayatında da motor tutkunu olan filmin başrol oyuncusu Ali Burak Ceylan özel yapım motorlarla filmin takip sahnelerinde rol aldı. Dublör istemeyen genç oyuncu aksiyon sahnelerini kazasız tamamladı.

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