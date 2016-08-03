Özel efektler ve sinematografi, modern film endüstrisinde müthiş bir ilerleme kaydetmişken hala ufak da olsa oyuncular için çekimler sırasında tehlikelerin bulunduğunu unutmak mümkün. Ancak yine de bazı işlerin yolunda gitmediği, aksadığı zamanlar da oluyor. Çok iyi hazırlandığınız bir sunumda, ansızın projeksiyon cihazının bozulması gibi düşünün... Film setleri gerçekten en kolay gibi görünen çekimlerde bile, orada bulunan herhangi birkişi için tüm önlemler alınmış olsa da tehlikeli olabiliyor. Şu istedeki neredeyse kaybedecek olduğumuz harika oyunculara bir bakın, ne büyük isimlerden iş kazası yüzünden mahrum kalacaktık! Gerçekten sinemaya canımız feda mı?
3 Ağustos 2016 09:24
Çekimler sırasında ölümden dönen 7 oyuncu
Bazen film çekimleri beklenenden çok daha zorlu geçiyor. Ölümden dönen, ciddi şekilde yaralanan oyunculardan bazılarını listeledik.
Yorumlar
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"Halle Berry" kardeşimde taş gibi valla.. onca aldığı kafadan darbeye karşın hala ayakta.
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özellikle "Charlize Theron" kardeşime çok geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum.
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