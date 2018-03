Çekimler sırasında ölümden dönen 7 oyuncu

Özel efektler ve sinematografi, modern film endüstrisinde müthiş bir ilerleme kaydetmişken hala ufak da olsa oyuncular için çekimler sırasında tehlikelerin bulunduğunu unutmak mümkün. Ancak yine de bazı işlerin yolunda gitmediği, aksadığı zamanlar da oluyor. Çok iyi hazırlandığınız bir sunumda, ansızın projeksiyon cihazının bozulması gibi düşünün... Film setleri gerçekten en kolay gibi görünen çekimlerde bile, orada bulunan herhangi birkişi için tüm önlemler alınmış olsa da tehlikeli olabiliyor. Şu istedeki neredeyse kaybedecek olduğumuz harika oyunculara bir bakın, ne büyük isimlerden iş kazası yüzünden mahrum kalacaktık! Gerçekten sinemaya canımız feda mı?







Michael J. Fox







Back to the Future Part III'nin çekimlerinde, Michael J. Fox, Marty McFly'ın Mad Dog Tannen'a asıldığı sahnede iyi bir performans ortaya koymuştu. Fox, boğazını provalarda elleriyle koruyordu, ancak çekimde pek de yardım edilmedi kendisine. Bilincini kaybetti ve nefes alamamaya başladı. Ekip onun işini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını değil de gerçekten bilincini kaybettiğini anlayıncaya kadar, Michael J. Fox zor anlar yaşadı.





Isla Fisher







Now You See Me'nin (Sihirbazlar Çetesi) çekimleri sırasında gerçekleşen bir ölümden kaçış sahnesi, neredeyse Fisher'ın ölümüne neden oluyordu. Üstelik tam da filmde sahip olduğu sihirli süper güçlere sahip olmadığı için. Suyun içine tüm vücuduyla gömüldüğü bir sahnede bağlandığı zincirlerden kurtulması gerekirken zincirlere takılıp neredeyse dibe kadar gömüldü. Böylelikle güvenlik butonuna da erişemedi. Film ekibi kendisinin role devam ettiğini, karakterden çıkamadığını düşünürken o da onlara zor durumda olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Ancak nasıl olduysa bir şekilde kurtuldu ve ekibin yardımına gerek kalmadı. Büyük şans gerçekten.







George Clooney









2005 yılında çekilen Syriana filminde George Clooney de bir kaza atlatmış. Başından yaralanan oyuncu, ağrının neden kaynaklandığını anlayamadığı için doktora başvurmuştu. Takip eden birkaç hafta boyunca hiçbir doktor ağrının nedenini tespit edemezken yine bir oyuncu olan Lisa Kudrow'un nörolog olan erkek kardeşi Clooney'in omurilik sıvısı salgıladığını ortaya çıkarmış.





Charlize Theron







Aeon Flux bir sürrealist animasyon olarak pek mantıklı görünmüyordu. Gişede de pek başarı gösterememişti. Tüm bunlar yetmezmiş gibi, Charlize Theron'a da büyük bir kaza atlattırdı. Altı hafta boyunca fizik tedavi gören ünlü oyuncu, bir ay boyunca çekimlere devam edememişti.











Halle Berry









Hollywood'un aksilikleri en çok üzerine çeken oyuncularından biri olan Halle Berry, birçok kez çekimlerde kaza atlatmış. Gothika'da kollarından birini kırmış, Catwoman'da başını aydınlatmalara çarpmış, Cloud Atlas'ta ayağını incitmiş ve The Cell'de ise başını yere çarpmıştı.







Viggo Mortensen









Mortensen, The Two Towers filmiyle, muhtemelen şu ana kadar en çok kaza geçiren oyuncu. Bir kaskı tekmelerken ayak parmaklarını kırmış, büyük bir savaş içindeyken dişini kırmış. Ve su içinde gerçekleşen bir sahnede ise neredeyse boğuluyormuş.











Sylvester Stallone







Aksiyon filmlerinin kahramanı olmak oldukça zor ve tehlikeli bir iş -bunu bir de Stallone'ye sormak gerek tabii. The Expendables filmlerinin çekimleri sırasında iki ameliyat geçirmiş ve iki omurga kemiğini kırmıştı.