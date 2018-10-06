Cem Yılmaz en beğendiği oyuncuyu açıkladı

Antalya Büyükşehir Belediyesince 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'nde sinemada 20'nci yılı nedeniyle 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' alan ünlü komedyen Cem Yılmaz, "Arif V 216", "Pek Yakında" filminin AKM Aspendos Salonu'ndaki gösteriminin ardından düzenlenen söyleşiye oyuncu Ozan Güven'le birlikte katıldı.

Cem Yılmaz, kendi oynadığı karakter dışında en beğendiği karakter yada oyuncunun Şener Şen'in oynadığı karakterler olduğunu belirterek, "Geçmişimizdeki kahramanda oydu. Yan rol oynadığı filmlerde biz hep Şener ağabeyi tutardık. Kötü adamı bu kadar eğlenceli oynayabilen az insan vardır. Ufkumuzu açan biridir."dedi.