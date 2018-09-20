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Sinema>  Sinema Haberleri
20 Eylül 2018 08:01

Cem Yılmaz ile Şahan Gökbakar yıllar sonra yan yana

Cem Yılmaz ile Şahan Gökbakar yıllar sonra birlikte kameralar karşısına geçti.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İstanbul’da, aralarında Cem Yılmaz ile Şahan Gökbakar’ın da olduğu, sinema ve televizyon dünyasından ünlü isimlerle, sektörün genel sorunları ve yapılabilecekler üzerine görüştü.


Bakan Ersoy, İstanbul’daki çalışma ofisinde, yapımcılar Necati Akpınar, Timur Savcı, Muzaffer Yıldırım ileCem YılmazveŞahan Gökbakar’la bir araya geldi. Ersoy, sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleriyle, yaklaşık 1 saat görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, sektörün genel sorunları ve yapılabilecekler değerlendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, görüşmede, sinema sektörünün Türkiye için çok önemli olduğunu vurguladı. Ersoy, yapımcılara, oyunculara ve sektörün tüm bileşenlerine bakanlık olarak gerekli desteği vereceklerini kaydetti. Bakan Ersoy, ayrıca sadece sinema değil, kültür ve sanat dünyasının diğer tüm alanlarına da gereken hassasiyetin gösterileceğini dile getirdi.

Sinema ile televizyon yapımcıları ise Bakan Ersoy’a desteği ve samimi yaklaşımı dolayısıyla teşekkür etti.


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