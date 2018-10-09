Cem Yılmaz ustasına ödül verecek

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği’nin katkılarıyla 9-15 Kasım 2018 tarihinde düzenlenecek 8. Malatya Uluslararası Film Festivali, usta komedyen Cem Yılmaz ve "Arif V 216" filminin ekibini Malatya’da ağırlamaya hazırlanıyor.

Festivalin aynı zamanda açılış günü olan 9 Kasım’da ‘Komedi Kuşağı’nda Arif V 216 filminin gösterimine ekibiyle birlikte katılacak olan Cem Yılmaz, Malatyalı sinemaseverlerle buluşacak. Cem Yılmaz, aynı akşam düzenlenecek açılış galasında, bu yıl Onur Ödülü’ne layık görülen büyük usta Şener Şen’e ödülünü takdim edecek.