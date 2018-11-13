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Sinema>  Sinema Haberleri
13 Kasım 2018 09:02

Cem Yılmaz yeni filmini duyurdu

Bu sene yerinde durmayan Cem Yılmaz'dan 3’üncü yeni film: Emanet.


Ocak ayında Kaçamak ve 2 Arada isminde iki bağımsız hikayeyle beyazperdede yer alacak olan Cem Yılmaz, üçüncü filmi Emanet’in çekimlerine başladığını duyurdu. Usta komedyen aynı zamanda Emanet filminin oyuncu kadrosunu da açıkladı. Filmin oyuncu kadrosunda Çağlar Çorumlu, Özge Özpirinççi, Necip Memili, Tülin Özen gibi isimler yer alıyor.



Cem Yılmaz'ın yakın arkadaşı Ozan Güven, fotoğrafın altına 'Cem bey hayırlı olsun,Allah baba utandırmasın..Kılıktan kılığa giriyorsunuz maşalllah...' yorumunu yaptı. Cem Yılmaz da Ozan Güven'e karşılık olarak, 'Ozan bey bu sene böyle ! Sanat konuşulacak bu sene ben öyle düşünüyorum..Yeni tiyatro oyununuzun takvimini seyircimiz iple çekiyor' dedi.


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