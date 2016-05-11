Cem Yılmaz Zootropolis’e taşındı

Cem Yılmaz, Disney’in 10 Haziran’da vizyona girecek animasyon filmi Zootropolis: Hayvanlar Şehri’nde Nick Wilde isimli bir tilkiyi seslendirmek için stüdyoya girdi. Seslendirme sırasında ve filmin tanıtım videoları çekilirken Cem Yılmaz’a filmin karakterlerinden koyun ve tavşan da eşlik edince oldukça renkli görüntüler ortaya çıktı.







Cem Yılmaz, Zootropolis: Hayvanlar Şehri filminde Nick Wilde isimli tilkiyi seslendirdi. Filmdeki karakterlerden koyun ve tavşanın da Cem Yılmaz’a eşlik ettiği kamera arkası çekimleri ise eğlenceli karelere sahne oldu. Sadece hayvanların yaşadığı bir metropol olan Zootropolis’te geçen heyecan ve aksiyon dolu olayları konu alan Zootropolis: Hayvanlar Şehri 10 Haziran’da vizyona giriyor.







Daha önce Disney’in “Arabalar 2” animasyon filminde Francesco adlı yarış arabasını seslendiren Cem Yılmaz, bu defa hayvanlar şehri Zootropolis’te yaşayan Nick Wilde adlı geveze ve kurnaz bir tilkiye sesiyle hayat verdi. Farklı karakterleri deneyimleme fırsatı sunmasından ötürü seslendirme projelerinden çok keyif aldığını belirten Cem Yılmaz, Zootropolis: Hayvanlar Şehri’nin çocuklar ve aileleri kadar gençlerin ve yetişkinlerin de keyifle izleyebileceği benzersiz bir animasyon olduğunu söyledi.







10 Haziran’da vizyona girecek animasyon filminin konusu ise şöyle: Zootropolis, birçok farklı doğal ortamın ve hayvanın birarada yaşadığı benzersiz bir metropoldür. Burası bir fil kadar büyük ya da bir arı kadar küçük olanların bile istediği her şeyi yapabileceği türden bir şehirdir.







İdealist polis memuru Judy Hopps Zootropolis’e geldiğinde, büyük ve sert mizaçlı hayvanların olduğu bir yerde polis olmanın hiç de kolay olmadığını fark eder. Kendini ispatlayabilmek için, geveze ve kurnaz tilki Nick Wilde ile ortak olma pahasına önemli ve gizemli bir olayı çözmeye çalışacaktır.





