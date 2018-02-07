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Sinema>  Sinema Haberleri
7 Şubat 2018 14:01

Cem Yılmaz'a film tavsiyesi verdi

Köşe yazarı Emre Kızılkaya Cem Yılmaz'a çağrıda bulundu

Emre Kızılkaya, gazetecilik mesleği ve etik tartışmasını taşıdığı bugünkü yazısında, yapımcı ve yönetmen Cem Yılmaz'a da çağrıda bulundu.

Yılmaz'a gazetecilik mesleğini anlatan bir film çekmesi konusunda çağrıda bulunan Kızılkaya, "Mesela Cem Yılmaz, sihirbaz ve halı satıcısından sonra bir de gazeteci hikayesi anlatsa izlemez misiniz?" diye sordu...
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