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10 Ekim 2018 12:13

Cem Yılmaz’a yeşil ışık yaktı

Antalya Film Festivali’nde Cem Yılmaz’la sohbet eden ‘Terminatör’ün yıldızı Kristanna Loken, “Cem filminde oynamam için teklif ederse kabul ederim” dedi.


Geçtiğimiz günlerde Antalya Film Festivali’ne katılan Kristanna Loken, İstanbul’a uğramadan dönmedi. Terminatör filmiyle yıldızı parlayan oyuncu yüzünü 24 ayar altınla kaplatarak bakım yaptırdı. Güzel yıldız Antalya Film Festivali’nde Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli’yle sohbet ettiklerini söyledi.


Yılmaz’ın kendisiyle tanıştığını anlatan Loken, “Çok cici bir sevgilisi var. Bana yaptığı filmleri anlattı. Sanırım yeni projelerinden birinde oynamamı istiyor, ben öyle hissettim. Filmlerinin gişe rakamlarını öğrenince ilgim daha da arttı. Cem teklif ederse, kabul ederim” dedi.


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