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18 Mayıs 2016 16:00

Cem Yılmaz'dan G.O.R.A. duyurusu

Cem Yılmaz, G.O.R.A. ile bağlantılı yeni bir filmin çalışmalarına başladığını duyurdu.

2000'li yılların en popüler komedi filmlerinden biri olan G.O.R.A. yepyeni bir yapımla geri dönüyor. 2004 yılında gösterime giren ve 4 milyon izleyiciye ulaşarak ciddi bir gişe başarısına imza atan G.O.R.A., Cem Yılmaz'ın yaptığı bir Instagram paylaşımıyla yeniden gündeme geldi.

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Cem Yılmaz, fotoğraf paylaşım platformu Instagram'da G.O.R.A.'da canlandırdığı Arif Işık karakteriyle Ozan Güven'in canlandırdığı 216 isimli robotun bulunduğu bir fotoğrafı paylaşarak önümüzdeki yaz Arif ve 216 isimli bir filmi yazmaya başlayacağını duyurdu.

Arif Işık isimli bir karakterin uzaylılar tarafından kaçırılarak GORA isimli bir gezegene götürülmesiyle başlayan G.O.R.A., büyük beğeni toplamıştı. Cem Yılmaz daha sonra A.R.O.G. isimli bir filme daha imza atarak bu filmde de G.O.R.A.'nın devamını sinema seyircisiyle buluşturmuştu.

Henüz bu yeni filmle ilgili başka bir bilgi bulunmazken, Yılmaz'ın paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

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    G.O.R.A.

    A.R.O.G.
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