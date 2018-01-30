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Sinema>  Sinema Haberleri
30 Ocak 2018 11:22

Cem Yılmaz'dan Ölümlü Dünya övgüleri

Ünlü komedyenden, geçtiğimiz cuma vizyona giren "Ölümlü Dünya" filmine destek geldi.

Geçtiğimiz Cuma günü vizyona giren Ali Atay'ın yönetmenliğini üstlendiği senaryosu Ali Atay, Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit, Volkan Sümbül ve Ali Demirel'in kaleme aldığı Ölümlü Dünya filmine Cem Yılmaz'dan destek geldi.

Arif v 216 filminin vizyonda olmasına rağmen twitterdan ''Sevgili Ali Atay kardeşimin yönettiği kadrosuyla neşeli bir film Ölümlü Dünya tavsiye ederim'' diye tweet atan Cem Yılmaz, filme destek verdi.
İşte Ölümlü Dünya'nın fragmanı:

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