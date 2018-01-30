Geçtiğimiz Cuma günü vizyona giren Ali Atay'ın yönetmenliğini üstlendiği senaryosu Ali Atay, Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit, Volkan Sümbül ve Ali Demirel'in kaleme aldığı Ölümlü Dünya filmine Cem Yılmaz'dan destek geldi.
30 Ocak 2018 11:22
Cem Yılmaz'dan Ölümlü Dünya övgüleri
Ünlü komedyenden, geçtiğimiz cuma vizyona giren "Ölümlü Dünya" filmine destek geldi.
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Vizyondaki Filmler
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- Labirent: Son İsyan
- Umut Avcıları
- Rüzgar
- Aman Doktor
- Enes Batur Hayal mi? Gerçek mi?
- Coco
- Hakaret
- Daha
- The Post
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- Ruhlar Bölgesi: Son Anahtar
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- Aramızdaki Sözler
- İngiltere Benim
- Arif v 216
- Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!
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