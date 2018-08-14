Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'inden ilk kareler

Hayranlarının dört gözle beklediği John Wick 3’ten yeni bir kare yayınlandı.

Sete çıkan ekipten eğlenceli anları paylaşan Cem Yılmaz’ın fotoğrafları çok kısa sürede like yağmuruna tutuldu.Kaçamak ve 2 Arada isimleri verilen projelerin yeni yılın ocak ve mart aylarında seyirciyle buluşması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde okuma provalarından fotoğraf paylaşan Cem Yılmaz’dan Karakomik Filmlerle ilgili yeni kareler geldi. Cem Yılmaz'ın iki filmden oluşacakKarakomik Filmler'in çekimleri başladı.

Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.