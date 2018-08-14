Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'inden ilk kareler

Geçtiğimiz günlerde okuma provalarından fotoğraf paylaşan Cem Yılmaz’dan Karakomik Filmlerle ilgili yeni kareler geldi. Cem Yılmaz'ın iki filmden oluşacakKarakomik Filmler'in çekimleri başladı.
Sete çıkan ekipten eğlenceli anları paylaşan Cem Yılmaz’ın fotoğrafları çok kısa sürede like yağmuruna tutuldu.Kaçamak ve 2 Arada isimleri verilen projelerin yeni yılın ocak ve mart aylarında seyirciyle buluşması bekleniyor.
Filmin oyuncu kadrosunda Necip Memili, Nilperi Şahinkaya, Cem Davran, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Ozan Güven, Can Yılmaz ve Cem Yılmaz rol alıyor.