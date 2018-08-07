Cem Yılmaz’ın projesinde kadro tamam

Bir süredir gündemden düşmeyen, Cem Yılmaz’ın yeni film serisi Karakomik Filmler’in kadrosu sete hazır. Necip Memili, Nilperi Şahinkaya, Cem Davran, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Ozan Güven ve Can Yılmaz’ın aralarında bulunduğu oyuncu kadrosu geçtiğimiz gün okuma provası için bir araya geldi.

Cem Yılmaz Instagram'dan paylaştığı fotoğrafı,"Karakomik Filmler...İlk 2 filmimiz “Kaçamak” ve “2Arada” okuma provaları" notuyla yayınladı.

Karakomik Filmler Kaçamak ve Karakomik Filmler 2 Arada olarak vizyona girecek filmlerin ilki 18 Ocak 2019'da, ikincisi ise 15 Mart'ta izleyici ile buluşacak.