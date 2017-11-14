Cem Yılmaz’ın yeni filmi Arif v 216’dan ilk teaser

Cem Yılmaz'ın yeni filmi Arif v 216’dan ilk görüntüler yayınlandı.



Daha önce kadrodaki isimleri tek tek Twitter adresinde açıklayan Cem Yılmaz, Tarkan’ın Kuzu Kuzu şarkısının çaldığı bir sahneyi paylaştı.









TARKAN DA PAYLAŞTI



Bu arada Tarkan da filmin teaser görüntüsünü Instagram hesabından paylaşarak şu açıklamayı yaptı: "Yolun açık olsun ArifV216... Sevgili Cem Yılmaz ve emeği geçen herkesi can-ı gönülden kutluyor, bol şans ve başarılar diliyorum"



Cem Yılmaz da Twitter hesabından Tarkan'ın bu açıklamasını paylaştı ve şu notu ekledi: "Tarkan Tarkandir ! O kadar ;)"

https://t.co/fcoH6ObSak Tarkan Tarkandir ! O kadar ;) — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) 14 Kasım 2017

Post prodüksiyon çalışmaları devam eden film, Nu Look ve CMYLMZ Fikir Sanat yapımcılığında 5 Ocak 2018 tarihinde vizyonda olacak. Cem Yılmaz da Twitter hesabından Tarkan'ın bu açıklamasını paylaştı ve şu notu ekledi: "Tarkan Tarkandir ! O kadar ;)"Post prodüksiyon çalışmaları devam eden film, Nu Look ve CMYLMZ Fikir Sanat yapımcılığında 5 Ocak 2018 tarihinde vizyonda olacak.

Yayınlanan üç teaser’da Çağlar Çorumlu kostümleri ve aksesuarlarıyla ‘Sanat Güneşi’ Zeki Müren’e yeniden hayat veriyor. Görüntülerdeki bir diğer sürpriz ise ‘Kuzu Kuzu’! Tarkan’ın Türk Pop Müzik klasikleri arasına giren şarkısı Kuzu Kuzu’yu bu defa Arif Işık seslendiriyor.Filmin başrol oyuncularından Seda Bakan, Pembeşeker karakteriyle ilk kez seyircinin karşısına çıkıyor. Cem Yılmaz’ın Gora filminde kült olan karakteri Erşan Kuneri yine Arif V 216’nın ilk görüntüleriyle seyirciyle buluşuyor.