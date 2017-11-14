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14 Kasım 2017 15:10

Cem Yılmaz’ın yeni filmi Arif v 216’dan ilk teaser

Arif v 216, 5 Ocak 2018 tarihinde vizyonda olacak.

Cem Yılmaz'ın yeni filmi Arif v 216’dan ilk görüntüler yayınlandı.

Daha önce kadrodaki isimleri tek tek Twitter adresinde açıklayan Cem Yılmaz, Tarkan’ın Kuzu Kuzu şarkısının çaldığı bir sahneyi paylaştı.



Yayınlanan üç teaser’da Çağlar Çorumlu kostümleri ve aksesuarlarıyla ‘Sanat Güneşi’ Zeki Müren’e yeniden hayat veriyor. Görüntülerdeki bir diğer sürpriz ise ‘Kuzu Kuzu’! Tarkan’ın Türk Pop Müzik klasikleri arasına giren şarkısı Kuzu Kuzu’yu bu defa Arif Işık seslendiriyor.



Filmin başrol oyuncularından Seda Bakan, Pembeşeker karakteriyle ilk kez seyircinin karşısına çıkıyor. Cem Yılmaz’ın Gora filminde kült olan karakteri Erşan Kuneri yine Arif V 216’nın ilk görüntüleriyle seyirciyle buluşuyor.



TARKAN DA PAYLAŞTI

Bu arada Tarkan da filmin teaser görüntüsünü Instagram hesabından paylaşarak şu açıklamayı yaptı: "Yolun açık olsun ArifV216... Sevgili Cem Yılmaz ve emeği geçen herkesi can-ı gönülden kutluyor, bol şans ve başarılar diliyorum"

Cem Yılmaz da Twitter hesabından Tarkan'ın bu açıklamasını paylaştı ve şu notu ekledi: "Tarkan Tarkandir ! O kadar ;)"

Post prodüksiyon çalışmaları devam eden film, Nu Look ve CMYLMZ Fikir Sanat yapımcılığında 5 Ocak 2018 tarihinde vizyonda olacak.
Yorumlar

  • bırakcan bu zuzaylı filmleri...Recep İvedik gişede sollar seni demedi deme.. Olmuyor böyle zuzaylı filmlerle...

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