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Sinema>  Sinema Haberleri
2 Ağustos 2018 07:58

Cem Yılmaz’ın yeni projesine sürpriz isim

Cem Yılmaz’ın bir süredir çalışmaları devam eden Karakomik Filmler projesine bir isim daha katıldı.


Cem Yılmaz’ın yeni film serisi Karakomik Filmler’in oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Kahpe Bizans ve Ruhsar gibi projelerle izleyicilerin gönlünü kazanan Cem Davran da Karakomik Filmler projesine dahil oldu. Davran son olarak 7Yüz'ün "Büyük Günahlar" bölümünde cesur bir rolle karşımıza çıkmıştı. Davran'ın filmdeki rolü henüz açıklanmadı.




Cem Yılmaz’ın hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstleneceği seri 2 filmden oluşacak. İki filmde birbirinden ayrı dört hikayenin anlatılacağı projede, filmler ortalama 60 dakika olacak. Ünlü komedyen Yılmaz'ın pek çok projede birlikte çalıştığı Ozan Güven,Özkan Uğur ve Zafer Algöz, yeni projesinde de ünlü komedyeni yalnız bırakmıyor.


Karakomik Filmler Kaçamak ve Karakomik Filmler 2 Arada olarak vizyona girecek filmlerin ilki18 Ocak 2019'da, ikincisi ise 15 Mart'ta izleyici ile buluşacak.


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