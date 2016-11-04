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4 Kasım 2016 10:46

Cem Yılmaz'lı Deli Aşk'ın vizyon tarihi açıklandı

Murat ve Emrah Kaman kardeşlerin senaryosunu yazdığı Deli Aşk'ın vizyon tarihi belli oldu.

Murat ve Emrah Kaman kardeşlerin senaryosunu yazdığı, Cem Yılmaz'ın hem oyuncu kadrosunda yer alıp hem de yapımcılığını üstlendiği Deli Aşk filminden detaylar belli olmaya başladı.


Kaçma Birader ile bu yıl dikkat çeken bir yapıma imza atan Murat ve Emrah Kaman, senaryosunu yazdıkları yeni filmleri Deli Aşk'la ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Oyuncu kadrosunda Emrah Kaman, Zafer Algöz, Pelin Akil, Toygan Avanoğlu ve Şafak Pekdemir'in yer aldığı filmin yapımcılığını Cem Yılmaz üstleniyor ve ayrıca bir rolde de kendisini izleyeceğiz. Filmin vizyon tarihi belli oldu.
Geçen hafta çekimleri Adana'da başlayan Deli Aşk, 10 Mart 2017'de vizyona girecek. Cem Yılmaz film çekmlerinde kullandığı isim kartını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşırken "Genç kardeşlerimden güzen bir komedi filmi!" notunu düştü.
Yorumlar

  • Müjde deyince ben de Türkiye'yi terk etti sandım. Boşuna sevinmişim.

  • Bol bol boş konuşma ve saçmalamadan ibaret filmler çeviriyor.Kafam şişiyor izlerken. Sen film yapma kardeşim. Yapacaksan bırak senaryoyu başkası yazsın ve sen hiç müdahale etme. En iyisi sen yeni bir stand-up hazırla.Onları özledik biz.Hem filmden daha garanti para kazanıyorsun orada hem de insanlar bol bol gülüyor sayende.

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