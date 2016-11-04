Murat ve Emrah Kaman kardeşlerin senaryosunu yazdığı, Cem Yılmaz'ın hem oyuncu kadrosunda yer alıp hem de yapımcılığını üstlendiği Deli Aşk filminden detaylar belli olmaya başladı.
4 Kasım 2016 10:46
Cem Yılmaz'lı Deli Aşk'ın vizyon tarihi açıklandı
Murat ve Emrah Kaman kardeşlerin senaryosunu yazdığı Deli Aşk'ın vizyon tarihi belli oldu.
Murat ve Emrah Kaman kardeşlerin senaryosunu yazdığı, Cem Yılmaz'ın hem oyuncu kadrosunda yer alıp hem de yapımcılığını üstlendiği Deli Aşk filminden detaylar belli olmaya başladı.
Yorumlar
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Müjde deyince ben de Türkiye'yi terk etti sandım. Boşuna sevinmişim.
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Bol bol boş konuşma ve saçmalamadan ibaret filmler çeviriyor.Kafam şişiyor izlerken. Sen film yapma kardeşim. Yapacaksan bırak senaryoyu başkası yazsın ve sen hiç müdahale etme. En iyisi sen yeni bir stand-up hazırla.Onları özledik biz.Hem filmden daha garanti para kazanıyorsun orada hem de insanlar bol bol gülüyor sayende.
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