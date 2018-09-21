Cem Yılmaz’lı Kaçamak’tan Rönesans esintili afiş

Her aşaması gündem olan Cem Yılmaz imzalı Karakomik Filmler serisinin ilk filmi Kaçamak’ın afişi sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Rönesans esintili afişin ortasında ise minotor vari bir uzaylı duruyor. Etkileyici afişin kaynağı ise ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın resmi Twitter hesabı oldu. Afişte sevimli Jack Russell cinsi köpek Mitril de yer alıyor.

Yine yapmışlar ! pic.twitter.com/rnW9UF28wF — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) 19 Eylül 2018

Çekimleri Kuzkaya'da devam eden filmin oyuncu kadrosunda Yılmaz'a Özkan Uğur,Can Yılmaz,Zafer Algöz ve Necip Memili ve Nilperi Şahinkaya eşlik ederken, kadroda yer alacağı söylenen Ozan Güven'in afişte ismi yer almıyor. Filmde Kahpe Bizans filmi ve Ruhsar dizisi ile seyircilerin gönlünü kazanan, son olarak 7Yüz'ün "Büyük Günahlar" bölümünde cesur bir rolle karşımıza çıkan emektar oyuncu Cem Davran da yer alıyor.

CMYLMZ Fikir Sanat ve NuLook'un yapımcılığını, UIP'nin dağıtımcılığını üstlendiği Kaçamak filmini 18 Ocak 2019'da izleyeceğiz.