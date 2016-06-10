Cem Yılmaz'lı Zootropolis vizyonda!

Seslendirmeleriyle de dikkat çeken Cem Yılmaz, yeni bir animasyon filmiyle karşımıza çıktı. 2016'nın en merakla beklenen animasyon filmlerinden biri olarak gösterilen Zootropolis: Hayvanlar Şehri'nin seslendirme kadrosunda yer alan yılmaz, daha önce Disney'in Arabalar filmi gibi birçok animasyon filmde karakterlere ses vermişti.
Nick Wilde isimli bir tilkiyi Zootropolis: Hayvanlar Şehri'nde seslendiren Cem Yılmaz, Arabalar, Arı Filmi gibi birçok animasyonda sesiyle yer almıştı. Cem Yılmaz'a göre Zootropolis, çocuklar kadar yetişkinlerin de keyif alabileceği bir film.
Bugün vizyona giren film, dev bir hayvan şehrini anlatıyor. Birçok farklı doğal ortamın ve hayvanın birlikte yaşadığı bu hayvanlar şehrinde tüm hayvanlar yapmak istediklerini yapmakta özgür. Bu şehirde Judy Hopps isimli polis memuru ve Nick Wilde önemli bir gizemi çözmeye çalışır.
ZOOTROPOLİS: HAYVANLAR ŞEHRİ SEANSLAR