Cem Yılmaz'lı Zootropolis vizyonda!

Seslendirmeleriyle de dikkat çeken Cem Yılmaz, yeni bir animasyon filmiyle karşımıza çıktı. 2016'nın en merakla beklenen animasyon filmlerinden biri olarak gösterilen Zootropolis: Hayvanlar Şehri'nin seslendirme kadrosunda yer alan yılmaz, daha önce Disney'in Arabalar filmi gibi birçok animasyon filmde karakterlere ses vermişti.







Nick Wilde isimli bir tilkiyi Zootropolis: Hayvanlar Şehri'nde seslendiren Cem Yılmaz, Arabalar, Arı Filmi gibi birçok animasyonda sesiyle yer almıştı. Cem Yılmaz'a göre Zootropolis, çocuklar kadar yetişkinlerin de keyif alabileceği bir film.



Nick Wilde isimli bir tilkiyi Zootropolis: Hayvanlar Şehri'nde seslendiren Cem Yılmaz, Arabalar, Arı Filmi gibi birçok animasyonda sesiyle yer almıştı. Cem Yılmaz'a göre Zootropolis, çocuklar kadar yetişkinlerin de keyif alabileceği bir film.