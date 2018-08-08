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Sinema>  Sinema Haberleri
8 Ağustos 2018 11:38

Cesur Türk oyuncular

Türk sinemasının son dönemlerinde rol aldıkları cesur sahnelerle adından söz ettiren isimleri mercek altına aldık.


Aslıhan Gürbüz


Televizyon yapımı Yahşi Cazibe ile üne kavuşan ve son dönemde Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle adından sıkça söz ettiren Aslıhan Gürbüz, Kor filmindeki Cemile rolüyle dikkatleri üzerine çekmişti. Usta yönetmen Zeki Demirkubuz imzalı filmde, kocasının eski patronuyla aşk yaşayan Cemile rolünde cesur sahnelere imza atmıştı. Nürnberg Türkiye Almanya Film Festivali’nde; en iyi kadın oyuncu ödülü, ‘Kor’ filmindeki rolüyle Aslıhan Gürbüz’e verildi.



Tuğba Melis Türk


Cehennem 3D filmindeki cesur sevişme sahneleriyle günlerce gündemden düşmeyen genç oyunucu, konuyla ilgili “İlk sinema filmim ‘Cehennem 3D’deki sevişme sahnemi bile beraber izledik. Oyuncuysanız her role girmelisiniz. ‘Kitap okurum, yürürüm, yemek yerim ama sevişmem’ demek saçma olur” diyerek çıkan haberlerin önünü kesmişti.



Ece Dizdar


Caner Alper – Mehmet Binay ikilisinin yönetmenliğindeki Çekmeceler filminde tek başına filmi sırtlayan Ece Dizdar, rol aldığı cesur sahnelerle ilgili günlerce gündemde kalmıştı.



Saadet Işıl Aksoy


Ülkemizde Sen Dünyaya Gelmeden adıyla vizyona giren filmde Saadet Işıl Aksoy ile İspanyol güzel Penelope Cruz başrolleri paylaşmıştı. Aksoy’un filmin erkek oyuncusu Emile Hirsch ile sevişme sahneleri o dönemde çok konuşulmuştu.



Türkü Turan


Hem model hem de oyuncu olan Türkü Turan, gerçek hayatta babasının arkadaşı olan İlhan Şeşen'le Saklıfilminde yaptığı sevişme sahnesi olay olmuştu. Bu sahnelerin sıkça gündem olmasından sonra Turan; "cinselliğin içgüdüsel olarak çocuk sahibi olmak ve aşk için yapılan bir şey olduğunu bir türlü anlayamadık. Sanki özel hayatında kimse öpüşmüyor, sevişmiyor. Ne kadar bastırılırsa bastırılsın, bu, herkesin içinde var. Ama bastırılmışlık yüzünden bir filmde veya dizide öpüşen, sevişen birini görünce herkesin aklı çıkıyor" demişti.



Funda Eryiğit


Son dönemde sıkça televizyon yapımlarında karşılaştığımız başarılı oyuncu Funda Eryiğit, Yeşim Ustaoğlu imzalı 'Tereddüt' filminde çok cesurdu.Filmdeki cesur sahneler yayınlandığı dönemde sansüre uğramış, oyuncular bu duruma tepki göstermişti.



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