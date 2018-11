27 Kasım 2018 10:39 Chantel Jeffries tekne sefasında Tatil için Meksika sahillerini tercih eden Chantel Jeffries, her adımını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

A Weekend with the Family ve The Perfect Match gibi yapımlarda boy gösteren genç yıldız Chantel Jeffries, Meksika’da tatilde. 26 yaşındaki Jeffries, dün Meksika açıklarından tekne defası yaptı. Sosyal medya hesabından bol bol fotoğraf ve video paylaşmayı da ihmal etmedi.

Kahverengi bikinisiyle poz veren Chantel Jeffries’e teknede arkadaşları eşlik etti. İlerleyen anlarda siyah bir mayo giyen Chantel Jeffries, görünmünü altın kolyelerle tamamladı. Tatiline egzotik adalarda devam edecek olan genç yıldız, geçtiğimiz aylarda da Vogue modeli Shanina Shaik ve WAGS yıldızı Nicole Williams'la birlikte Jamaika'daydı.