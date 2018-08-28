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Sinema>  Sinema Haberleri
28 Ağustos 2018 05:56

Charlie Hunnam eridi!

Yakışıklı aktör Charlie Hunnam, yeni filmi Papillon için 17 kilo verdi.


Sons of Anarchy dizisiyle yıldızı parlayan ve ardından Guy Ritchie imzalı Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filmiyle hatrı sayılır bir hayran kitlesi edinen Charlie Hunnam, yeni rolü için adeta eridi.



1973 yapımı filmin aynı adla yeniden çevrimi olan Papillon, gerçek yaşam hikayesinden sinemaya uyarlanan bir film. Steve McQueen ve Dustin Hoffman’ın başrolleri paylaştığı orijinal filmden sonra yeniden çevrimde Hunnam’ın rol arkadaşı Rami Malek. Kaçmanın imkansız olduğu bir hapishaneden firar etmeye çalışan iki mahkumun öyküsünüanlatan filmde rolünün inandırıcı olması için 38 yaşındaki oyuncu kilo vermeken kaçınmadı. Hunnam, ekim ayında vizyona girecek olan Papillion filmi için 17 kilo verdi.


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