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27 Temmuz 2018 10:09

Charlie’nin Melekleri’nin oyuncu kadrosu belli oldu

Yeni jenerasyon Charlie’nin Melekleri filminin oyuncu kadrosu netleşti.


70’lerde televizyonlarda fırtına gibi esen Charlie’nin Melekleri serisi, 2000’li yıllarda yeni bir seri olarak bu sefer beyazperdeye uyarlanmıştı. O dönem Charlie’nin Melekleri olarak Drew Barrymore, Cameron Diaz ve Lucy Liu üçlüsünü izlemiştik. John Bosley rolünde ise Bill Murray’i izlemiştik. 18 yıl aradan sonra yapımcılar aksiyon, komedi türündeki Charlie’nin Melekleri (Charlie’s Angels) projesini yeniden gündeme getirdiler. Hatta başroller belli oldu bile!


Güzel yıldız Elizabeth Banks, hem yönetmenliğini yapıp hem de önceki serilerde erkek oyuncuların canlandırdığı Bosley rolünde izleyeceğiz. Alacakaranlık (Twilight) serisiyle dünya çapında üne kavuşan Kristen Stewart, genç İngiliz oyuncu Naomi Scott ve televizyon yapımlarından sonra ilk defa beyazperdede boy gösterecek olan Ella Balinska üçlüsü ile yeni Charlie’nin Melekleri oldu.


Çekim takvimi henüz belli olmayan yapımın vizyon tarihi ise 27 Eylül 2019 olarak açıklandı.


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