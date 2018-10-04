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4 Ekim 2018 08:25

Christian Bale yine tanınmaz halde!

Rol aldığı filmler için kılıktan kılığa girmeyi seven Christian Bale bu sefer tanınmaz halde!


Christian Bale’in başrolünde yer aldığı Vice adlı yapımdan ilk fragman paylaşıldı. Bale’in,The Big Short’la Oscar’a uzanan yönetmen Adam McKay’le tekrar çalışacağı Vice, ABD tarihinin en önemli başkan yardımcılarından Dick Cheney’nin yükseliş hikayesini anlatacak. Tarihin en güçlü Başkan Yardımcısı olan Dick Cheney’e canlandıran Bale ise, geçirdiği değişim ile yine herkesi şaşırtmayı başardı.



Filmde Amy Adams’ı Lynne Cheney,Steve Carell’i Donald Rumsfeld, Sam Rockwell’i ise George W. Bush rolünde izleyeceğiz. Vice, 21 Aralık’ta vizyona girecek.



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