Christopher McQuarrie’den Oscar için yeni kategori önerisi

Geçtiğimiz aylarda Oscar Ödülleri'ne, seyirci sayısını artırmaya yönelik yenilik olarak 'En İyi Popüler Film' kategorisi eklenmiş, ardından çektiği tepkiler nedeniyle kategori kaldırılmıştı.

Popüler filmleri onurlandırmak ve üç saat süren töreni daha izlenir hale getirmek için düşünülen yeniliğin henüz hayata geçirilmeden kaldırılması, '90 yıllık Akademi mirasını koruma" gerekçesine dayandırılmıştı.

Sputnik News’in haberine göre; Bu kez de Görevimiz Tehlike 5 (Mission: Impossible 5) ve Mission: Impossible Yansımalar'ın yönetmeni Christopher McQuarrie yeni bir öneri getirdi. Dublörlere özel kategori açılıp ödül verilmesini öneren McQuarrie, dublörlüğün bir sanat olduğunu belirtti.

'EN İYİ DUBLÖR KATEGORİSİNE İHTİYAÇ VAR'

"Dublörlük bir sanattır, yetenek ve zanaattir. Dublörler bu muhteşem zanaat deneyimini kendi hayatlarını tehlikeye atarak yapıyorlar. Sadece Mission: Impossible gibi filmler için değil. Gidip Hell or High Water ya da Lone Survivor filmine bakabilirsiniz. Bu filmlerdeki dublörler inanılmazlar. Bana göre böyle bir kategoriye ihtiyaç var" diyen McQuarrie'nin önerisine Akademi'nin nasıl bir cevap vereceği henüz belirsiz.

TOM CRUISE KAZA GEÇİRMİŞTİ

McQuarrie'nin bu önerisinin son filmi Mission: Impossible'daki deneyimlerinden yola çıkılarak yapıldığı biliniyor. Serinin son filminde başrol oyuncusu Tom Cruise dublör kullanmamış ve tehlikeli sahnelerden birinde kaza geçirmişti.

Mission: Impossible yönetmeni, bu konuyu gündeme getiren ilk isim değil. Ancak son yıllarda sinemada CGI (Bilgisayar Üretimli İmgeleme) kullanımının gelişmesiyle birlikte dublör kullanımı azaldığı için bu önerilerin yeterli etkiyi yaratması beklenmiyor.