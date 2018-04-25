Cici Babam gişenin zirvesinde!

Box Office Türkiye'nin verilerine göre bir önceki hafta sonu Rampage: Büyük Yıkım'ın açılışını gişenin zirvesinde gerçekleştirmesinden bir hafta sonra gişe liderliğine yeniden yerli bir film oturdu.

Güldür Güldür ekibinin yer aldığı yerli komedi Cici Babam, 101.514 seyirciyle gişenin yeni lideri oldu. Geçen yıl toplamda 467.951 seyirci tarafından izlenen Maşa ile Koca Ayı'nın devam filmi Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık bu hafta zirveyi yakından takip etti ve 101.436 seyirciyle açılışını ikinci sırada gerçekleştirdi.

Sekizinci hafta sonunda yine başarılı bir gişe performansı yakalayan yerli yapım Ailecek Şaşkınız, 95.588 seyirciyle gişe listesinin üçüncü sırasında yer aldı.

Amerika'da gişe listelerinin birinci sırasında yer alan Sessiz Bir Yer/A Quiet Place ise ülkemizde haftasonu gişe sıralamasında sekizinci sıraya düştü.ABD'de 2018 yılı içerisinde şimdiye kadar en çok hasılat toplayan ikinci film olma unvanına erişen Sessiz Bir Yer, 22 milyon dolarlık bir hasılat ile Box Office ABD'nin birinci sırasına da geri dönmeyi başardı. Film dünya genelinde ise $207,1 milyonluk bir başarıya ulaştı.

ABD'de Rampage: Büyük Yıkım, vizyondaki ikinci hafta sonunda zirveyi yakından takip etti ve $21 milyonla ikinci sırada yer aldı.Amy Schumer'lı komedi I Feel Pretty adlı film ise, $16,22 milyonla ABD açılışını üçüncü sırada gerçekleştirdi.