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Sinema>  Sinema Haberleri
6 Ekim 2018 15:29

Çift yaratılan ünlüler

Bazı ünlü isimlerin birbirlerine benzerliği karşısında çok şaşıracaksınız!


Bu fotoğrafları gördüğünüzde gözlerinize inanamayacaksınız. Beyazperdede izlediğimiz bazı ünlü isimler birbirlerine olan benzerliğiyle "İnsanlar çift yaratılmıştır" sözünü doğruluyor. Margot Robbie, Javier Bardem, Mischa Barton, Jennifer Lawrence gibi pek çok ünlü kaybolan ikizini bulmuş gibi görünüyor.


Javier Bardem ve Jeffrey Dean Morgan




Heath Ledger ve Joseph Gordon-Levitt



Tom Hardy ve Logan Marshall-Green



Jaime Pressly ve Margot Robbie




Henry Cavill ve Matt Bomer




Helen Mirren ve Jennifer Lawrence




Katy Perry ve Zooey Deschanel




Nicolas Cage ve Amerikan İç Şavaşı askeri




Tracy Morgan ve Doug E. Fresh




Mischa Barton ve Elijah Wood




Aaron Paul ve Tom Felton



Minka Kelly ve Leighton Meester




Julia Stiles ve Ansel Elgort



Demi Moore ve Courteney Cox




Skylar Astin ve Dane Cook




Scarlett Johansson ve Christopher Walken




Rob Lowe ve Ian Somerhalder




Carrie Underwood ve Emily Osment




Ryan Gosling ve Ranbir Kapoor




Amy Adams ve Isla Fisher




Isaac Mizrahi ve Jj Abrams




Emily Kinney ve Evanna Lynch




Ariana Grande ve Alyssa Milano




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