Çift yaratılan ünlüler

Bu fotoğrafları gördüğünüzde gözlerinize inanamayacaksınız. Beyazperdede izlediğimiz bazı ünlü isimler birbirlerine olan benzerliğiyle "İnsanlar çift yaratılmıştır" sözünü doğruluyor. Margot Robbie, Javier Bardem, Mischa Barton, Jennifer Lawrence gibi pek çok ünlü kaybolan ikizini bulmuş gibi görünüyor.
Javier Bardem ve Jeffrey Dean Morgan
Heath Ledger ve Joseph Gordon-Levitt
Tom Hardy ve Logan Marshall-Green
Jaime Pressly ve Margot Robbie
Henry Cavill ve Matt Bomer
Helen Mirren ve Jennifer Lawrence
Katy Perry ve Zooey Deschanel
Nicolas Cage ve Amerikan İç Şavaşı askeri
Tracy Morgan ve Doug E. Fresh
Mischa Barton ve Elijah Wood
Aaron Paul ve Tom Felton
Minka Kelly ve Leighton Meester
Julia Stiles ve Ansel Elgort
Demi Moore ve Courteney Cox
Skylar Astin ve Dane Cook
Scarlett Johansson ve Christopher Walken
Rob Lowe ve Ian Somerhalder
Carrie Underwood ve Emily Osment
Ryan Gosling ve Ranbir Kapoor
Amy Adams ve Isla Fisher
Isaac Mizrahi ve Jj Abrams
Emily Kinney ve Evanna Lynch
Ariana Grande ve Alyssa Milano