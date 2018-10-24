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Sinema>  Sinema Haberleri
24 Ekim 2018 16:05

‘Çift’lik Bank’ mağdurlarla birlikte izlenecek

'Çiftlik Bank' ile 130 bin kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan Tosun lakaplı Mehmet Aydın'ın skandalını anlatan 'Çift'lik Bank - Tosun Firarda' filmi mağdurlarıyla birlikte izlenecek.


Türkiye'nın gündemine bomba gibi düşen ve Hollywood filmlerini aratmayacak hikayesiyle birçok insanın mağdur olmasına sebep olanÇiftlik Bankskandalını mizahi bir dille anlatan 'Çift'lik Bank- Tosun Firarda' filmi, 16 Kasım'da vizyona girecek.


Burak Alkaş'ın başrol oynadığı, Fercan Bay, Tayfun Sav, Vahdet Çakar, Murat Övüç, Yaşar Şengül gibi isimlerin de rol aldığı film, vizyon öncesi düzenlenecek özel gösterimde Çiftlik Bank mağdurlarıyla birlikte izlenecek. Filmin yapmcısı ve yönetmeni İsmail Hakkı Koç, "Bu filmle izleyiciye 'Gelin, görün, gülün ama bu tarz tuzaklara bir daha düşmeyin' mesajını vermek istiyoruz" dedi.



Amerika, Kıbrıs ve İstanbul'da çekilen filmin dağıtımcılığını Özen Film yapacak. Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün konuk oyuncu olarak rol alacağı filmin kadrosunda birçok sürpriz isim daha olacak.


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