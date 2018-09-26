Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
26 Eylül 2018 13:45

Çift'lik Bank - Tosun Firarda’nın fragmanı yayınlandı

'Çiftlik Bank' ile 130 bin kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan Tosun lakaplı Mehmet Aydın'ın skandalını anlatan 'Çift'lik Bank - Tosun Firarda' filminin fragmanı yayınlandı.


Pis Yedili'nin Orço'suBurak Alkaş'ın başrolünde olduğu, Fercan Bay, Tayfun Sav, Vahdet Çakar, Murat Övüç gibi isimlerin rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda İsmail Hakkı Koç oturuyor. Yönetmen İsmail Hakkı Koç, “Bizim amacımız aslında mağdur olan vatandaşlarımızın bu mağduriyeti bir daha yaşamamaları açısından, konuyu mizahi bir dille ve keyifli bir komedi filmi yaparak anlatmak” diyor.


Bu bakımdan mağdurların da desteğini alan filmin fragmanı merak uyandırdı.Amerika, Kıbrıs ve İstanbul'da çekilen filmin dağıtımcılığını Özen Film yapacak.Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün konuk oyuncu olarak rol alacağı filmin kadrosunda birçok sürpriz isim daha olacak.


Başrollerinde Burak Alkasve Fercan Bay'ın olduğu filmÇift'lik Bank - Tosun Firarda16 Kasım'da vizyona girecek.



Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir