Çift'lik Bank - Tosun Firarda’nın fragmanı yayınlandı

Pis Yedili'nin Orço'suBurak Alkaş'ın başrolünde olduğu, Fercan Bay, Tayfun Sav, Vahdet Çakar, Murat Övüç gibi isimlerin rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda İsmail Hakkı Koç oturuyor. Yönetmen İsmail Hakkı Koç, “Bizim amacımız aslında mağdur olan vatandaşlarımızın bu mağduriyeti bir daha yaşamamaları açısından, konuyu mizahi bir dille ve keyifli bir komedi filmi yaparak anlatmak” diyor.

Bu bakımdan mağdurların da desteğini alan filmin fragmanı merak uyandırdı.Amerika, Kıbrıs ve İstanbul'da çekilen filmin dağıtımcılığını Özen Film yapacak.Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün konuk oyuncu olarak rol alacağı filmin kadrosunda birçok sürpriz isim daha olacak.

Başrollerinde Burak Alkasve Fercan Bay'ın olduğu filmÇift'lik Bank - Tosun Firarda16 Kasım'da vizyona girecek.