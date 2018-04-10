Çiftlikbank olayı beyazperdeye taşınıyor!

Genç girişimcilik adı altında yaptığı pazarlama çalışmalarıyla yüz binlerce kişiyi dolandırarak büyük bir siber sistem kuran Mehmet Aydın'ın projesi Çiftlikbank, beyazperdeye konu oluyor. Yatırım aracı olarak sanal oyun gibi bir siber sistem kuran 27 yaşındaki Mehmet Aydın ülke gündemine bomba gibi düşmüştü.

Çift’likbank isminde sinemalarda olacak filminin yönetmeni ve yapımcısı İsmail Hakkı Koç, yüksek bir bütçeyle çekecekleri filmin senaryosunu hazırlarken mağdur olan insanların yanında olduklarını, bu ve bunun gibi dolandırıcı çetelerin oyunlarına gelinmemesi için işin arka planında olup biten herşeyi filmde gözler önüne sereceklerini açıkladı.

Filmde başrollerde Pis Yedili dizisinden tanıdığımız genç oyuncu Burak Alkaş ve ‘’Kardeş Payı’’ dizisinden de tanıdığımız oyuncu Fercan Bay olacak.