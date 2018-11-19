19 Kasım 2018 15:35 Çin, Hollywood'a müdahale mi ediyor? Film sektörünün kalbi Hollywood’da Çin'in finanse ettiği yapımların artması, Çin'i eleştiren veya Çin karşıtı filmlerin çekilmesinde büyük bir azalmaya yol açtığı iddia edildi.

Son yıllarda sinema sektörüne ağırlığını koyan Çin, yapım şirketleri pazarında da payını oldukça büyüttü. Hollywood'da Çinli şirketler tarafından finanse edilen filmlerin sayısı ise gözle görünür bir şekilde artmış durumda. Çin’in sektördeki hızlı yükselişi Hollywood’da artık Çinli askerlerin Tibetlilere zulmettiği gibi iddialara yer veren 'Tibet'te Yedi Yıl' tarzı filmlerin çekilmesine engel olduğu kanısını güçlendiriyor. Sadece 5 yılda 41 adet büyük çaplı Hollywood filminin Çinli şirketlerce finanse edildiğini de belirtmeden geçmemek gerekiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hawaii Tokai Uluslararası Üniversitesi'nde görevli ve Asya ve Asya— Amerika çalışmaları uzmanı olan profesör Larry Shinagawa, "Tibet'te Yedi Yıl gibi filmleri artık göremeyeceksiniz" ifadelerini kullanıyor. Shinagawa'ya göre, Çin'in eleştirildiği filmler yapmak artık riskli, çünkü filmlerin Çin'de yasaklanma ihtimali, yapımcıları büyük bir pazarı kaybetmek konusunda endişelendiriyor.

'BÜYÜK BİR PAZARIMIZ VAR'

Çin'in en büyük film düzenleyicilerinden ve Çin devletine ait Çin Sinema Yapım Şirketi Başkanı Zhang Xun, 2013'te Los Angeles'ta düzenlenen ABD— Çin Sinema Zirvesi'nde "Büyük bir pazarımız var ve bunu sizinle paylaşmak istiyoruz" demişti.

Öte yandan, Hollywood'da Çin'in finanse ettiği filmlerin sayısının çoğalması, yapımcıları ve senaristleri film içeriklerinde Çin'i hedef almaktan kaçınmaya itiyor. 2013 yılından bu yana, 41 adet büyük çaplı Hollywood filmi Çinli şirketlerce finanse edildi.

Ayrıca, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de, yaptığı konuşmalarda "Çin'in hikayesinin doğru anlatılması" vurgusunu tekrar tekrar dile getiriyor. Bu durum da, Çin'in Hollywood yapımı filmlere ilişkin daha müdahaleci bir konuma girmesine neden oluyor.

ÇİN'E GİRİŞİ YASAKLANAN İSİMLER

Bunun sonuçları olarak, Çin karşıtı söylem veya eylemlerde bulunan çeşitli Hollywood yıldızları ve ünlülerin Çin'e girişleri yasaklandı.

Ülkeye girişleri yasaklanan ünlüler ve yasaklanma sebebpleri ise şu şekilde:

Justin Bieber: Çinli yetkililere göre 'kötü davranışlarından ötürü' yasaklandı.

Björk: Sahne performanslarının birinin sonunda éTibet, Tibet" diye bağırdığı için yasaklandı.

Jon Bon Jovi: Bir konserinde Dalay Lama'nın fotoğrafını kullandığı için yasaklandı.

Miley Cyrus: Bir fotoğraf çekiminde 'çekik göz2 kullandığı için yasaklandı.

Lady Gaga: Dalay Lama ile buluştuğu için yasaklandı.

Elton John: Bir performansını Çinli sanatçı Ai Weiwei'ye ithaf ettiği için yasaklandı.

Katy Perry: Tayvan'daki bir konseri sırasında Çin karşıtı bir sembol olan ayçiçeği desenli kıyafet giydiği için yasaklandı.

Brad Pitt: Tibet'te Yedi Yıl filminde oynadığı için yasaklandı.