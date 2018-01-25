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Sinema>  Sinema Haberleri
25 Ocak 2018 14:14

Çin yapımı suç komedisi Türkiye'deki vizyonuna geri sayıyor

Yönetmenliğini Jian Liu'nun yaptığı Çin yapımı suç komedisi 9 Şubat'ta Türkiye'de vizyona girecek.

Çin’in güneyindeki küçük bir kasabada sağanak bir yağış beklenmektedir… Nişanlısının başarısız geçen estetik ameliyatını telafi etmek için para bulmaya çalışan Xiao Zhang, patronundan bir milyon yuan (çok para) çalar. Hırsızlık haberi kasabada hızla yayılır ve sadece bir gecede herkes Zhang’ın ve paranın peşine düşer.

Çin yapımı animasyon/suç komedisi 9 Şubat'ta Türkiye'de vizyona girecek. Filmin orijinal fragmanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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