Çin’in güneyindeki küçük bir kasabada sağanak bir yağış beklenmektedir… Nişanlısının başarısız geçen estetik ameliyatını telafi etmek için para bulmaya çalışan Xiao Zhang, patronundan bir milyon yuan (çok para) çalar. Hırsızlık haberi kasabada hızla yayılır ve sadece bir gecede herkes Zhang’ın ve paranın peşine düşer.
25 Ocak 2018 14:14
Çin yapımı suç komedisi Türkiye'deki vizyonuna geri sayıyor
Yönetmenliğini Jian Liu'nun yaptığı Çin yapımı suç komedisi 9 Şubat'ta Türkiye'de vizyona girecek.
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Çin yapımı suç komedisi Türkiye'deki vizyonuna geri sayıyor
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