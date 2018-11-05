Cinayet Süsü’nün çekimleri başladı

Fenomen dizi Leyla ile Mecnun’la yıldızı parlayan Ali Atay yeni sinema filmi Cinayet Süsü’nün çekimlerine başladı. Bu yıl sinema salonlarında Ölümlü Dünya filmiyle kahkaha fırtınaları estiren Atay, ilk kez Limonata filmiyle yönetmen koltuğuna oturmuştu.

Cinayet Süsü’nün çekimleri başlarken filmden ilk görseller yayınlandı. Ali Atay’ın senaryosunu Ölümlü Dünya’da da birlikte çalıştığı Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi‘yle birlikte yazdığı Cinayet Süsü,ülke tarihinin en gizemli seri katil vakasını çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin hikâyesini konu alıyor. Bir kez daha bol komedi soslu bir suç filmine yöneldiğini gördüğümüz Atay,Cinayet Süsü’nde Uğur Yücel, Cengiz Bozkurt, Binnur Kaya, Feyyaz Yiğit ve Mert Denizmen‘den oluşan bir oyuncu kadrosuyla çalışıyor. Filmin görüntü yönetmenliğini ise Ölümlü Dünya’da da aynı görevi üstlenen Ahmet Bayer yapıyor.

Yaklaşık 8 hafta süren ön hazırlık sürecinden sonra çekimleri geçtiğimiz günlerde İstanbul’da başlayan filmin yapımcılığını Taff Pictures üstleniyor. Cinayet Süsü için belirlenmiş bir vizyon tarihi yok fakat filmin 2019’un ortalarında vizyona gireceği öngörüsünde bulunabiliriz.