Çince Tosun Paşa!

Kaç kere seyretsek de doyamayacağımız klasik filmlerimizden Tosun Paşa,Türk - Çin Kültür Derneği tarafından Çince diline çevrilerek yayınlandı.Nazım Hikmet eserinden 1976 yılında Yavuz Turgul tarafından uyarlanan komedi filmini Kartal Tibet yönetmiş, prodüktörlüğünü ise Arzu Film üstlenmişti.

Türk Çin Kültür Derneği, Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Tosun Paşa'yı Çince olarak seslendirdi. Filmin dublaj seslendirmeleri ise dernek öğretmenleri ve öğrencileri tarafından gerçekleştirildi.

Hakiki Tosun Paşa, Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğludur.