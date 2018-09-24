Çirkin Kral’dan fragman

Hüseyin Tabak’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Çirkin Kral’ın Efsanesi belgeselinde, efsane yönetmen Yılmaz Güney’in hayatını anlatıyor. 1982 yılında Yol filmi ile Altın Palmiye ödülünü kazanan Güney, Fransa’ya kaçmadan önce bir süre Türkiye’de hapishanede kaldı. Daha sonra ise Avrupa sinemasında bir efsaneye dönüştü. Yılmaz Güney’in dünyasına yapılan bu yolculukta; ailesi, çalışma arkadaşları ve dostlarıyla yapılan röportajlara yer verilerek sanatçının dünya görüşü, sanatı ve yaşadığı zorluklar anlatılıyor.

Çirkin Kral Efsanesi, 26 Ekim’de sinemalarda olacak.