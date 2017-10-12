Çizgi romandan gerçeğe

Ülkemizde 27 Ekim'de vizyona girecek Thor: Ragnarok, Asgard'ı kurtarmak adına zorlu bir mücadeleye giren Thor'un macerasını anlatıyor.



Taika Waititi'nin yönetmenliğini üstlendiği filmde Thor, evrenin diğer tarafında, kudretli çekici olmadan hapis kalmıştır. Güçlü yeni tehdit, acımasız Hela'nın yol açacağı kıyameti (Ragnarok), kendi dünyasının yok oluşunu ve Asgard medeniyetinin yıkılmasını önlemek için Asgard'a dönmek üzere, kendini zamana karşı yarışırken bulur. Ama önce, eski müttefiki ve Yenilmezler ekibinden arkadaşı Hulk'la kendisini karşı karşıya getiren ölümcül bir yarışmadan sağ çıkmalıdır.



Çizgi roman hayranlarının merakla beklediği filmdeki Marvel karakterlerinin aslında nasıl görünmesi gerektiğini biliyor musunuz?



HULK







HELA







VALKYRIE







KORG







HEIMDALL







SKURGE







SURTUR







THE GRANDMASTER



