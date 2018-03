Çizgi romandan uyarlandığını bilmediğiniz filmler

Birçok roman uyarlaması ile karşılaşmışızdır. Ancak çizgi romandan uyarlanan kaç tane film biliyoruz? Hayır Marvel filmlerinden bahsetmiyoruz. Gelin çizgi romandan beyazperdeye uyarlanan "Marvel" dışı filmlere bir göz atalım.





Road to Perdition (2002)

Road to Perdition, Paradox Press için Richard Piers Radner'ın çizdiği ve DC'nin bastığı çizgi roman serisidir. Road to Perdition içinde, ayrı ayrı dört hikayeyi barındırır: “Road to Perdition, On the Road to Perdition, Road to Purgatory and Road to Paradise ve Return to Perdition.” Film başta ilk kitap olan Road to Perdition'a dayanıyor. Hikaye Michael O'Sullivan'ı takıp ediyor, Büyük Bunalım devri boyunca bir suç karteli için kiralik katillik olarak çalışıyor. Çalıştığı adamlara tarafından ihanete uğruyor ve intikamını ararken, oğlu Michael Jr. ile birlikte kaçmaya zorlanıyor. Gevşek bir şekilde, gerçek hayattaki, kaçtığı Illinois suç ailesinden rakip bir teğmenin oğlunu öldürdüğü bir mafya olan John Patrick Looney adlı adamın hikayesine dayanıyor. Kitaplar okur için çok daha geniş bir evren sunuyor. Filmde kullanılmayan kısımları keşfetmek çok ilginç. İkinci kitap aynı zaman aralığını takip ediyor ancak farklı olayları kapsıyor. Üçüncü kitap, Michael Jr’ın yetişkin hayatını ve II. Dünya savaşındaki hizmetlerinianlatıyor. Amerika’ya geri dönüşü ve babasına, "yanlış yapanlara" dair intikam arayışı için organize suçlara giriyor. Son kitap, Jr.’ın aynı isimli oğlunun Vietnam savaşından dönüşünü anlatıyor. Film güzel ve Tom Hanks tarafından güzelce canlandırılmış ama tüm hikayeyi anlamak için kitaplara da göz atmalısınız.





A History of Violence (2005)

David Cronenberg 2005'te aynı isimli karikatür kitabı A History of Violence’ı uyarlamak için bir teşebbüste bulundu. Çizgi roman 1997’de John Wagner tarafından ve Vince Locke’un çizimiyle Paradox Press’te yayınlandı. Kitabın yaklaşık 290 sayfası var ve film uyarlamasıyla arasındaki farkları görebiliyorsunuz. Filmin ilk yarısı, kitapla ciddi şekilde benzerlik kuruyor. Kafe sahibi Tom McKenna, bir soygunu önlüyor ve televizyonlarda ulusal bir kahraman olarak anılıyor. Küçük kasabaya Joey olarak bildikleri adamı öldürmek için gelen kiralık katilin dikkatini çekiyor. Daha sonra aynı temayı takip etmesine rağmen hikaye epeyce farklılaşıyor. Joey, adını ona işkence edip öldüren adama verdiği arkadaşı Richie’yle büyük bir soyguna dahil oluyor. Joey, New York City’de yeni ismiyle yeni bir hayat yaşamaya müsaitti. Sonra hikaye ikinci yarıdan devam ediyor. Tom ve Joey New York’a geri dönüyor ve suç patronunun oğluyla tanışıyor. Richie’nin aslında ölmediğini ama 20 yıldır sürekli işkence çekil hayatta kaldığını öğreniyor. Nasıl oluyorsa artık... Kitap, suç ve aksiyon severler için harika. Filmi kitapların primini yakalayarak iyi iş çıkardı ama farklılıklar düşünüldüğünde, Wagner’ın neler amaçladığını anlamak için kitabı okumalısınız.





The Crow (1994)

James O'Barr'ın The Crow'u, Caliber Pres tarafından 1989'da dört meseleyi kaplar şekilde yazıldı. Bunlar"Acı, korku, ironi ve umutsuzluk" başlıklarıyla aktarabiliriz. Film, 88-90 yılları arasında yayınlanan ve The Crow'un karakterini tasvir eden diğer çizgi romanlar gibi bu dört meseleyi eksik uyarlamış. Filmde, Eric Draven öldürülüyor ve nişanlısı ev alma meselesiyle ilgili şikayet ettiği için tecavüz edilip öldürülüyor. Bir yıl sonra, Draven bir karga tarafından uyandırılıyor ve yaralanmama gibi bir güç veriliyor. Böylece onu ve nişanlısı Shelly'yi öldüren "pislikten" intikam alabilecekti. The Crow onu öldüren adamdan intikamını aldı. İntikam arayışında acımasız ve başka bir şey tarafından yönlendirilmiyor. Çalışmanın stili zamanın çizgi romanları için nispeten eşsizdi. Film bunu hem set dizaynı hem de kostüm ve makyaj kullanımında yakalayabilirdi. The Crow karakterinin farklı insanları kullanarak hayata döndürülmesi ve onları öldürenlerden intikamını aldığı sayısız hikayeler yayınlandı.





Kingsman: The Secret Service (2014)

Film, Mark Millar ve Dave Gibbons’un çizgi roman serisi başlığı The Secret Service’e dayanıyordu. Seri altı mesele oluşturdu ve filme ilham verdi. Kitaplar, Ian Fleming’in çalışmalarına ve diğer süper ajan üçlemeleri kadar yarattığı James Bond’da hürmet gösterirken, film sadece kitapların temel primlerini alıyor ve farklı karakterler ile hikayeyi anlatmak için kendine has durumlar kullanıyor.





Men in Black (1997)

1997 filmi Men in Black'in temeli, 1990'da Arciel Comics (Malibu/Marvel) tarafından yayınlanan "The Men in Black" e dayanıyor. Orijinalde eser, 3 başlıklı mini seri ve sonrasında bunu takip eden üç tane daha olarak yazılmış. Çizgi romanlar sadece filmin küçük elementlerini paylaşıyor. The Men in Black'te, gammaz "adamlar", filmde olduğu gibi dünya üzerindeki belirli aktiviteleri kontrol eden uluslar arası bir casusluk organizasyonunun birer parçasıdır. Tabi ki çizgi roman versiyonu, şeytanlar, zombiler, kurtadamlar ve gezegeni ele geçirebilecek genel halkça bilinmeyen diğer efsanevi karakterlerle daha çok ilgileniyordu. Evet, aynı zamanda uzaylı aktivitelerini de kontrol ediyorlardı. Ama çizgi roman MiB dünya çapındaki kötülük yapanların tümünü kapsıyordu. Filmler ve kitaplar arasında belli bir tema ve karakter benzerlikleri var. MiB'nin üyeleri, geçmiş hayatlarıyla tüm bağlarını koparmaya ve var olmamışlar gibi düşünmeye zorlanıyorlar. Her ne gerekliyse onunla ilgili operasyonlar yönetiyorlar ve her seferindeinsanların hafızalarını siliyorlar. Bazen, MiB silmeye gerek duymuyor ve şahitleri, seslerini kısmak için öldürüyor, ki bu da çizgi romanları filmlerden biraz daha vahşi ve daha az aile dostu yapıyor.



