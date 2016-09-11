12 Eylül 2016 01:07 Çizgi romanlardan uyarlanan en iyi 9 dizi Kahramanlara ben doymadım diyorsanız çizgi roman evreninden uyarlanmış en iyi 9 diziyi sıraladık

Çizgi romanlardan uyarlanan filmler beyaz perdeyi ele geçirmişken birçok tanıdık tanımadık süper kahramanı ekranlarda izliyoruz. Daha fazlasını tanımak ve kahramanlara ben doymadım diyorsanız çizgi roman evreninden uyarlanmış en iyi 9 diziyi sıraladık. Suçlarla savaşan kahramanlardan vampirlerle, zombi istilasından dünyayı tehdit eden büyük güçlere kadar ekranlarda gördüğümüz hikayelerin daha detaylı ve sürekli yapımlarının olduğu 9 birbirinden güzel dizi.





Walking Dead









AMC'nin efsaneler arasına girecek olan zombi dizisi Walking Dead'e listenin ilk sırasında yer verirsek yanlış olmaz. 6 sezon yayınlanılan dizi Frank Darabont tarafından geliştirilirken Robert Kirkman, Tony Moore ve Charlie Adlard 'ın aynı adlı çizgi romanına dayanan zombi kıyametlerini konu alan bir dizi. Dünya'nın birçok yerinde büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin başrollerinde Andrew Lincoln, Steven Yeun ve Norman Reedus yer alan dizinin altın küre ödülü bulunuyor.





Arrow









DC Comics tarafından yayınlanan 'Green Arrow' çizgi romanının Greg Berlanti, Marc Guggenheim ve Andrew Kreisberg tarafından geliştirileren televiyon dizisi 4. sezonunu tamamladı. Sterling City'nin zenginlerinden olan Oliver Queen'in ıssız bir adaya düşmesi ve ardından yeşil süper kahraman kıyafetiyle şehrine geri dönerek türlü suçlarla savaşmasını anlatan dizide daha sonra DC evreninden çeşitli kahramanlar da görüyoruz. David Nutter'in yönetmenliğini üstlendiği dizide Arrow karakteriyle Stephen Amell karşımıza çıkıyor.





Gotham









DC comics evreninden Batman'in hikayesine dayanan ve oradaki karakterlerin televizyona aktarıldığı dizide Batman Bruce Wayne'nin ailesini yeni kaybettiği zamanlarda geçen dizide Jim Gordon'un gençlik yıllarında daha sonra Batman'in düşmanları olan karakterlerle uğraşılması anlatılıyor. Bruno Heller tarafından yaratılan dizi New York City, Chicago ve Detroit çekilerek Gotham şehri olarak uyarlandı. Danny Cannon'un yönetmenlik koltuğunda oturduğu dizinin başrolünde Ben McKenzie bulunuyor.





Agent Carter









Yapımcılığını Stan Lee, Jeph Loeb, Tara Butters, Kevin Feige gibi isimlerin yaptığı Marvel çizgi romanlarından uyarlanan Agnet Carter dizisi 2. sezonunu tamamlayarak yoluna decam ediyor. Captain America filminde ismine rastladığımız Carter'ın S.H.I.E.L.D.'ın ilk zamanlarındaki maceralarına gidiyoruz. Dizi American Broadcasting Company kanalında yayınlanıyor. Başrolde ise Hayley Atwell ve James D'Arcy bulunuyor.





Flash









Bir başka DC Comics çizgi romanı olan Flash, 2014'den beri televizyon dizisi olarak ekranlarda sevilerek izleniyor. Geçmişte annesinin ölümüyle trajedi yaşayan ve bu ölümle babası haksız olarak suçlu görülen Barry Allen'in S.T.A.R Laboratuvarları'nın parçacık hızlandırıcısı, hata nedeniyle bir patlamasıyla Flas'a dönüşür ve yeteneklerini hem suçluları yakalamak için hem de babasının masum olduğunu kanıtlamak için kullanmaya başlar. David Nuttern ve Jesse Warn'ın yönetmenliğinde bulunan dizinin başrollerinde Grant Gustin ve Danielle Panabaker bulunuyor.





Agents of S.H.I.E.L.D.







Agents of S.H.I.E.L.D, 2013 sonbaharından beri devam eden Amerikan ABC kanalında yayınlanmaya başlayan, Marvel çizgi roman evreninde geçen S.H.I.E.L.D. adlı birimin maceralarını anlatan televizyon dizisi Joss Whedon'un ellerinde hayat buldu. Ajan Phil Coulson S.H.I.E.L.D içinde kurduğu küçük birimle yaşadığı sıradışı maceraların anlatıldığı dizinin başrollerinde Clark Gregg ve Ming-Na Wen gibi isimler var.





The Strain









Dark Horse Comics'in aynı adlı çizgi romanından uyarlanan dizi 2014'de yayınlanmaya başladı. Büyük bir başarı ve istikrarla ilerleyen dizide Hastalık Kontrol Merkezi'ndeki bir doktor yeni bir virüs salgınını keşfediyor. Bu salgın sayesinde vampirlik yeniden dünyaya dönerken bir takım maceralara da konuk oluyor. FX kanalında yayınlanan dizinin başrollerinde Corey Stoll, David Bradley, Mia Maestro gibi isimler yer alıyor.





Daredevil









Marvel'in Daredevil çizgi romanından uyarlanan dizi, Görme yetisini kaybetmiş Matt Murdock'un diğer gelmiş duyular sayesinde çeşitli suçlarla mücadelesini anlatıyor. Başarılı bir kahraman olan avukatımız gündüzleri avukat olarak kötülüklerle mücadele ederken geceleri de zekası ve gücüyle kötülerle savaşıyor. Yine Stan Lee'nin dokunuşları olan dizinin başrollerinde Charlie Cox ve Deborah Ann Woll bulunuyor.





Legends of Tomorrow









DC Comics'in son zamanlarda bir hayli ilgi gören çizgi romanından uyarlanan Legends of Tomorrow'da geleceği görme gibi özellikleri olan kahramanımız Rip Hunter'ın dünyayı tehdit eden büyük bir tehlikeye karşı iyi ve kötü kahramanları bir araya toplayarak verdiği büyük savaşı anlatıyor. Henüz bu sene çıkan dizi ikinci sezonu onayı alırken başrollerinde Victor Garber, Brandon Routh, Arthur Darvill ve Caity Lotz gibi isimler yer alıyor.









SELİM GERÇEKER