Çocuk filmlerinden en dikkat çeken 7 sübliminal mesaj

Filmler, çocukların gelişiminde büyük bir rol oynuyor. Hepimiz çocukken izlediğimiz filmlerden çok şey öğrendik. Arkadaşlık, aile ilişkileri, dünyanın bir öteki ucundaki yaşam, denizin dibi, hayvan sevgisi, okul yaşantısı ve daha pek çok kafamızda filmler ile sabitlendi. Fakat bunlar fark ederek öğrendiklerimiz, ya fark etmeden öğrendiklerimiz?

Bir filmin çocuklar beğensin diye yapılması, altında başka mesajlar aramayacağınız anlamına gelmiyor. Frozen, Inside Out, Big Hero 6 gibi günümüz çocuk filmlerinin yetişkinler tarafından da bu kadar beğenilmesinin nedeni bu. Bazen bir çocuk filminde karşılaştığınız herhangi bir şeye "eh bunu çocuk nasıl anlasın ki?" tepkisini verdiğiniz olmuştur. Bazı çocuk filmleri aynı temayı taşıyor gibi görünüyor, hiç değilse uzaktan baıldığında öyle: nazik olmak, cesaret, özgüven ve daha fazlası. Peki ya daha derine dalınca? Derine dalınca hepsinin bir politik ya da sosyal konuya farklı bir şekilde baktığını görüyorsunuz. Hatta bazı çocuk filmleri, herhangi bir şeyin "propagandasını" yaptığı için eleştirildi. Peki aşağıdaki beş filmdeki gizli mesajları fark ettiniz mi?

Finding Nemo / Kayıp Balık Nemo (2003)







Okyanusun derinlerinde, resiflerde, onlarca canlı türünün yaşamını sürdürdüğünü bilmiyor ya da umursamıyor olabilirsiniz. Sırf bu yüzden denizlerin ve çevrenin kirlenmesi sizin için pek de önemli olmayabilir. Ama ya Kayıp Balık Nemo'yu izledikten sonra? Bu konuyla ilgili görüşlerinizin değiştiğini hiç fark ettiniz mi?

Kayıp Balık Nemo, resiflerde (yani okyanus ekosistemlerinde) yaşantıyı anlatıyordu. Çevreyi korumanın gerekliliğiyle ilgili bir muhafazakar manifestoydu hatta. Çocuklar bu filmi izledikten sonra denizlerle, okyanuslarla ilgili daha çok şeyi merak eder oldular. Sahi, belki siz bile denizleri kirletmeyi bırakmışsınızdır bu film sayesinde.

Frozen / Karlar Ülkesi (2013)







Nemo'dan 10 yıl sonraya gidiyoruz şimdi. Herhangi bir duygusal ilişkinin içinde görmediğimiz Elsa'nın Disney'in ilk eşcinsel prensesi olduğu oldukça tartışıldı ve ThE Guardian'dan Dorian Lynskey, Elsa'nın söylediği Let it Go isimli şarkıyı bir "açılma" şarkısı olarak adlandırdı.

Öte yandan filmin hayranları, serinin ikinci filminde Elsa'nın bir kız arkadaşının olması için Twitter üzerinden br kampanya başlatmıştı. Bu kampanya büyük bir yankı bulmuştu. Sizce insanların böyle bir şeyi istemesinin de arkasında Disney olmaması mümkün mü?

Beauty and the Beast / GÜzel ve Çirkin (1991)







Filmi tamamen "Stockholm Sendromu Müzikali" olarak tanımlamak bile mümkün! Belle, Beast'ın kalesinde esir olarak tutulurken Beast'e aşık olur. Çok tanıdık bir senaryo, kaç Türk filminde görmüştük bunu oysa...





Mary Poppins (1964)







Mary Poppins, 1964 yapımı bir film için oldukça ilginç bir duruşa sahipti. Bu iddialı ve o dönem için tanıdık olmayan duruş, P.L. Travers'ın aynı adlı romanından geliyordu. Bir uyarlama olan çocuk filminde Mary Poppins'in yaşadıkları, iddialı bir dille ele alınıyordu.

Çocuklarla ilişkisi iyi olsa da çocuğu için özgürlüğünden taviz vermek istemeyen bir kadındır Mary Poppins. Kalbinin onu götürdüğü yere gitmeye ve bundan bir dakika bile pişman olmayan Mary Poppins, oldukça dikkat çekmişti.

The Lego Movie / LEGO Filmi (2014)







Son on yıl içinde hiçbir film yoktur ki, The Lego Movie kadar subliminal mesajla suçlanmış olsun. Fox News, filmin endüstri karşıtlığıyla ilgili bir program yayınlamıştı. Birçok diğer medya kuruluşu ve kişi de, filmin kötü karakterlerine yoğunlaşmıştı. Yıne de ne olursa olsun The Lego Movie, ileri görüşlülüğü ve yaratıcılığı teşvik edişiyle oldukça önemli bir filmdi. Tüm film Lego markasına yoğunlaşıyordu ve bu oldukça ilerici bir adımdı.

Honey, I Shrunk the Kids / Eyvah Çocuklar Küçüldü (1989)









Filmin ismi yeterince eğlenceliydi. Yetişkinleşme ve büyüme filmiydi aslında. Çocuklarını ve arkadaşlarını bir kaza sonucu "küçülten" yani daha doğrusu minicik kalmalarını sağlayan bir bilim adamı babanın yaşadıklarını anlatıyordu. Çocuklar kendi başlarının çaresine bakmaya ve kendileri için kocaman olan bu dünyada hayatta kalmaya çalışıyorlardı. Oldukça keyifli bir yapımdı.

The Fox and the Hound / Tilki ve Avcı Köpeği (1981)







Disney'in klasikleşmiş animasyonlarından biri olan film, Tod ve Copper isimli iki karakterin hikayesini anlatıyordu. Bu iki karakter farklı dünyaların insanları olmasına rağmeni arkadaşlıkları sayesinde aralarındaki dev boşluğu dolduruyorlardı. Sonunda ise birbirlerine benzemedikleri için ilişkileri kopuyordu. Bize benzemeyen insanlarla ilişkilerimizin kalıcı olamayacağına dair hüzünlü ayrıntıların gizli olduğu bir filmdi.