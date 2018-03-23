Çocuklar Sana Emanet Filmi Eleştirisi

Çağan Irmak’ın kendi tarzından ödün vermeden korku, gerilim, fantezi, dram türlerini harmanlama isteği ne yazık ki tv estetiğinden hallice bir tür karmaşasına yol açıyor.

Yerli sinemamızın popüler kanadının önemli isimlerinden Çağan Irmak’ın yönettiği on üçüncü film olan Çocuklar Sana Emanet, yönetmenin çoğu filminde azar azar kullandığı fantezi ve korku ögelerini bütün olarak bir türe dönüştürme isteği. Irmak’ın on iki yıl önceki Kabuslar Evi dizisinin izinden giden bir hikaye iskeletini hatırlatan film, dönem draması ve aşk filmleriyle meşhur bir yönetmenin kendi tarzından ödün vermeden ‘cin filmi’ çekmesi açısından ilgi çekici. Lakin, eski sinemasının gücünden ve etkisinden uzak olan Irmak’ın farklı şeyler deneme isteği bu sefer ters tepmiş, belki de yönetmenin filmografisinin en zayıf halkasına dönüşmüş.

Çocuklar Sana Emanet, klasik bir Çağan Irmak aşk filmi gibi başlıyor. Kerem (Engin Akyürek) ve Hilal Altınbilek’in canlandırdığı karakterler arasındaki aşkın kısa bir tanıtımını izler izlemez bir trafik kazasına şahit oluyor ve kadın karakteri kaybediyoruz. Bu kısa süre içerisinde karakterler iyi tanıtılmadığı için onların aşkına dahil olmak ya da kişilerden birinin kaybına yeteri kadar üzülmek mümkün olmuyor. Öyle ki, Kerem’in sevgilisini kaybetmesine pek üzüldüğünü göremiyoruz. Cenazeden sonraki ilk sahnede Kerem’in biriyle gülerek muhabbet ettiğini görmek durumu daha da yabancılaştırıyor. Tüm bunlar o kadar hızlı olup bitiyor ki, çok geçmeden filmin esas meselesine, kazada hayatını kaybeden çocuğun hayaletinin Kerem’in rüyalarına sızmasına şahit oluyoruz. Bu noktadan sonra hayalet mi, cin mi, yaratık mı olduğunu bilemediğimiz birtakım görsel efektler Akyürek’i rahatsız etmeye başlıyor. Aşk filmi gibi başlayıp çok kötü çekilmiş bir kaza sahnesiyle drama evrilen, hemen ardından korku/gerilim ve fantastik türlerine kaymaya başlayan filmin türler arasında bir denge tutturması pek mümkün olmuyor. Misal, Kerem’in kazada kaybettiği sevgilisini rüyasında hatırladığı sahneler pek bir etki bırakmıyor. Film, Hilal Altınbilek’in karakteriyle o kadar ilgilenmiyor ve onu amaca giden bir araç olarak kullanıyor ki, film içerisinde onunla ilgili herhangi bir detayda izleyicinin duygusal tepki verebilme olasılığı azalıyor.

Engin Akyürek daha çok televizyon dizilerinde başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren bir isim olsa da Çağan Irmak’ın bu kısıtlı hikayesi içinde yeteneklerini pek de sergileyemiyor. Irmak’ın filmleri türü ne olursa olsun her daim duygu içeren filmler olsa da, bu filmde ana karakter izleyiciye o duyguyu bir türlü geçiremiyor. Irmak’ın filmlerinde bazen az bazen çok kullanmayı sevdiği görsel efektler ise filmin en zayıf yönlerinden birini oluşturuyor. Henüz Nadide Hayat’taki kaplumbağa sahnesinin ‘Trt Çocuk’u hatırlatan efektlerinin üzerinden çok geçmemişken bu sefer de yerli muadillerini çok gördüğümüz cin/yaratık filmleriyle kıyasladığımızda bu konudaki vasatlık belirgin hale geliyor. Filmin açılışının hemen ardından gelen jenerik tasarımı eski bir yerli dizinin ilk bölümüne başlıyor hissiyatını verirken, devamında da görsel efektler bu televizyon filmi havasını sürdürüyor. Türkiye’nin en önemli görüntü yönetmenlerinden Gökhan Tiryaki’nin ise görsel dil açısından filme neredeyse hiçbir katkı sağlamaması kariyerinde Celal ile Ceren’den sonra ayrı bir dip noktasını işaret ediyor.

Puan: 4/10

HALİL İBRAHİM SAĞLAM