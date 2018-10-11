Çocuklarımla gurur duyuyorum

Başrollerinde İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Ezgi Eyüboğlu’nun yer aldığı ‘Yol Arkadaşım 2’nin galası Kanyon’da gerçekleşti. Galada öğrencilerini yalnız bırakmayan Yılmaz Erdoğan, duygularını “Çocuklarım ile gurur duyuyorum. Çünkü ben onların böyle işler yapacağını biliyordum. Bunu görmekte beni çok mutlu etti” sözleriyle ifade etti.

‘Organize İşler 2’nin vizyon tarihine de az bir zamanı kaldığını söyleyen Erdoğan “Bizim filmimizde de çok güzel performanslar ortaya çıktı. Kıvanç yine inanılmaz bir kompozisyon ortaya çıkardı. Çok büyük bir aktör” dedi.