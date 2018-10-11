Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
11 Ekim 2018 12:30

Çocuklarımla gurur duyuyorum

Öğrencileri Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak’ın ‘Yol Arkadaşım 2’ filminin galasına katılan Yılmaz Erdoğan, “Çocuklarım ile gurur duyuyorum” dedi.


Başrollerinde İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Ezgi Eyüboğlu’nun yer aldığı ‘Yol Arkadaşım 2’nin galası Kanyon’da gerçekleşti. Galada öğrencilerini yalnız bırakmayan Yılmaz Erdoğan, duygularını “Çocuklarım ile gurur duyuyorum. Çünkü ben onların böyle işler yapacağını biliyordum. Bunu görmekte beni çok mutlu etti” sözleriyle ifade etti.


‘Organize İşler 2’nin vizyon tarihine de az bir zamanı kaldığını söyleyen Erdoğan “Bizim filmimizde de çok güzel performanslar ortaya çıktı. Kıvanç yine inanılmaz bir kompozisyon ortaya çıkardı. Çok büyük bir aktör” dedi.


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir