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Sinema>  Sinema Haberleri
25 Ocak 2018 10:10

Çok Güzel Hareketler Bunlar geri mi dönüyor?

Mesut Yar bugün köşesinde açıkladı. Çok Güzel Hareketler Bunlar tekrar başlayacak mı?

Mesut Yar'ın köşesinde yaxdığı duruma göre Çok Güzel Hareketler Bunlar geri dönüyor. İşte o yazı:

''Çok Güzel Hareketler Bunla BKM (Beşiktaş Kültür Merkezi) Mutfak imzalı bir işti. Son olarak TV8’de görmüştüm ama sanırım arada bir teve2 de yayınlıyordu...

Mutfak ekibinin bir araya gelerek hazırladığı enfes bir işti. Kendi çağının iyilerindendi. Sonra ekip dağıldı. Öbekler halinde çalışanlar oldu; 3 Adam gibi. Bireysel yürüyenler oldu; Murat Eken, Büşra Pekin, Pelin Öztekin, Şahin Irmak, Ersin Korkut, Bülent Emrah Parlak gibi. Unutulup gidenler oldu, isimlerini saymak ayıp olur...
Şimdi her şey sil baştan başlıyor. Yeni bir “Çok Güzel Hareketler Bunlar” ekibi kuruluyor. Eskilerden kimse yok. Belki konuk oyuncu bir iki tane. Bir, Yılmaz Erdoğan var. O da ekibi kurduktan sonra ne yapacağına karar verecek...
Ama şu kadarı net. Program ekrana dönüyor. Kanal D bir süredir Yılmaz Erdoğan ile temasta. Yeni adres orası mı olur yoksa Yılmaz Erdoğan ile başka bir proje mi planlanır, o kadarını bilemiyorum!''
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