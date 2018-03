'Çok zayıfsın' eleştirileri bıktırdı

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen Country Müzik Ödülleri töreninin en çok konuşulan isimlerinden biri o oldu.



Diyetisyen Lisa De Fazio'nun bir dergiye verdiği röportajda, "Ailesi çok geç olmadan onu biraz kilo almaya teşvik etmeli" demesi ise bardağı taşıran son damla oldu.







Sosyal medyada hakkında aşırı zayıf olduğu yönünde yapılan yorumlara sinirlenen 31 yaşındaki oyuncu Ruby Rose, Instagram'daki 12 milyonluk takipçilerine fotoğraflı yanıt verdi.







Yapılan yorumların "çok moral bozucu" olduğunu söyleyen Rose, "Herkes farklıdır. Ben çok fazla harika yemekler yiyorum" dedi.







Bir takipçisinin kilo alarak hayranlarına ilham vermesi gerektiğini söylemesi üzerine oyuncu, "Hayranlarıma işlenmiş gıdalar, fast food ya da kansere neden olan gıdalar tüketmemeleri konusunda ilham verebilirim" şeklinde yanıt verdi.







Ruby Rose, zayıf görüntüsünü ise sıkı bir egzersiz programına, vegan beslenme şekline ve alkollü içeceklerden uzak durmasına bağladı.



20'li yaşlarının başında çok daha iyi göründüğü yönündeki yorumlara da yanıt veren oyuncu, o dönemler çok sağlıksız olduğunu ve sık sık hastalandığını şimdi ise senede bir kez hasta olduğunu söyledi ve ekledi: "Lütfen siz de vücudunuza, zihninize ve ruhunuza iyi bakın ve başka insanları yargılamayı bırakın."







Diyetisyen Lisa De Fazio'ya göre oyuncunun boyuna göre 61 kilo civarında olması gerekiyor ancak Ruby Rose şu sıralar 44 kilo.



Orange Is the New Black adlı dizideki rolüyle bilinen Ruby Rose son olarak "Ölümcül Deney: Son Bölüm", "Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü", "John Wick 2" gibi aksiyon filmlerinde karşımıza çıkmıştı.