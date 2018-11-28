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Sinema>  Sinema Haberleri
28 Kasım 2018 09:18

Courtney Stodden aşırıya kaçtı

Adı sürekli skandallarla anılan Courtney Stodden, bu sefer sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla olay oldu.


Tüm dünyaya adını, oyuncu Doug Hutchison ile evlenerek duyuran Courtney Stodden,bir dargın bir barışık evliliklerini geçtiğimiz aylarda resmen sonlandırmıştı. Bir süredir sesi soluğu çıkmayan Courtney Stodden, yeni projeler üzerinde çalıştığını ve rejime girdiğini söylemişti. Ancak Stodden’in rejimi kısa sürdü. Instagram sayfasından kırmızı iç çamaşırı ile yaptığı paylaşımına “patatesi ve şampanyayı seviyorum” notunu ekledi.



Artık düzgün ve düzenli bir hayat yaşayacağını açıklayan genç isim, paylaştığı fotoğraflardan sonra eleştiri yağmuruna tutuldu. 16 yaşındayken 58 yaşındaki aktör Doug Hutchison'la evlenen ve bu yıl boşanan televizyon yıldızı, Ashley Graham gibi dolgu vücutlu olmayı sevdiğini söyledi. Pek çok televizyon yapımında boy gösteren Courtney Stodden, son olarak 2016 yapımı Love Addict filmiyle beyazperdede yer almıştı.



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