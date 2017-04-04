Baba-oğul ilişkisi, hangi toplumda olursa olsun, fırtınalıdır. Eğer baba da oğul da baskın bir karaktere sahipse, işler kolayca çığrından çıkabilir. Kaptan Jacques Cousteau'nun hayatını derinlemesine -sahiden derinlemesine- inceleyen Derinliklere Yolculuk: Kaptan Cousteau da tam olarak bu ilişkiye, bu ilişki etrafındaki dar çembere odaklanıyor. Bu dar çember, film boyunca sizi içerisine sığdırmaya çalışıyor. Eğer aile ilişkilerini incelemeye uygun, bu ilişkilerin enine boyuna incelemesini yapmaya hevesli bir zihniniz varsa, kaçırmamanız gereken bir deneyim sunuyor. Görsellik de cabası...
4 Nisan 2017 16:04
Cousteau'lar ve oğulları: Derinliklere uzun bir yolculuk
36. İstanbul Film Festivali'nin gala filmlerinden birisi olan Derinliklere Yolculuk: Kaptan Cousteau, yeni bir şeyler söylemenin ötesine uzanmaya çalışıp, yeni bir şeyler gösterme amacında.
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