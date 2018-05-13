Cumali Ceber 2'den ilk fragman!





Halil Söyletmez'in sosyal medyada yarattığı Cumali Ceber karakterinin 2017 tarihli sinema macerası Cumali Ceber: Allah Seni Alsın'ın devam filmi Cumali Ceber 2'de karakterimiz, mahallesindeki huzur evinin yıkımına mani olmayan çalışırken aşık olur.

Halil Söyletmez'in Cumali Ceber karakterine hayat vermeye devam ettiği filmin kadrosunda Doğa Konakoğlu, Serkan Şengül, Emre Keskin ve İsmail Düvenci gibi isimler var.

Cumali Ceber 2, 8 Haziran'da vizyona girecek. Filmden yayınlanan ilk fragmanı izleyelim.