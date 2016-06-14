Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Daenerys karakteriyle haklı bir yükseliş yakalayanEmilia Clarke, sinemaya Senden Önce Ben ile geri dönüyor. Filmde Clarke'a Açlık Oyunları serisinden Sam Claflin eşlik ediyor. Bu yıl Voice From the Stone isimli bir filmde daha rol alarak Emilia Clarke, sinemaya da güçlü adımlar atıyor. Kendisini aynı zamanda Above Suspicion isimli hazırlıkları henüz başlayan ve vizyon tarihi belli olmayan bir filmde daha izleyeceğiz. Yakın zamanda ise The Set Up isimli bir filmde rol alacağıyla ilgili henüz doğrulanmayan bilgiler bulunuyor. Terminatör: Genisys filminden beri Clarke'ı bir sinema filminde izlememiştik. Öyle görünüyor ki televizyonda olduğu gibi sinemada da önümüzdeki yıllar Emilia Clarke'ın dönemi olacak.
14 Haziran 2016 09:38
'Daenerys' Senden Önce Ben ile sinemada
Emilia Clarke, Senden Önce Ben ile beyaz perdeye geliyor.
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