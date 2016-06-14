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Sinema>  Sinema Haberleri
14 Haziran 2016 09:38

'Daenerys' Senden Önce Ben ile sinemada

Emilia Clarke, Senden Önce Ben ile beyaz perdeye geliyor.

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Daenerys karakteriyle haklı bir yükseliş yakalayanEmilia Clarke, sinemaya Senden Önce Ben ile geri dönüyor. Filmde Clarke'a Açlık Oyunları serisinden Sam Claflin eşlik ediyor. Bu yıl Voice From the Stone isimli bir filmde daha rol alarak Emilia Clarke, sinemaya da güçlü adımlar atıyor. Kendisini aynı zamanda Above Suspicion isimli hazırlıkları henüz başlayan ve vizyon tarihi belli olmayan bir filmde daha izleyeceğiz. Yakın zamanda ise The Set Up isimli bir filmde rol alacağıyla ilgili henüz doğrulanmayan bilgiler bulunuyor. Terminatör: Genisys filminden beri Clarke'ı bir sinema filminde izlememiştik. Öyle görünüyor ki televizyonda olduğu gibi sinemada da önümüzdeki yıllar Emilia Clarke'ın dönemi olacak.

Senden Önce Ben ile Emilia Clarke sinemada karşımıza çıkıyor
Beklenmedik bir şekilde garsonluk işini kaybeden Louisa Clark'ı canlandırdığı Senden Önce Ben'deki performansıyla Emilia Clarke, eleştirmenlerden övgüler aldı. Film, Jojo Moyes'in çok okunan aynı adlı romanına dayanıyor. New Line Cinema ve Metro-Goldwyn-Mayer Pictures ortak yapımı olan projenin bir diğer özelliği ilk kez sinema filmi yöneten bir tiyatro yönetmeninin yönetmen koltuğunda oturması. Thea Sharrock, bu iddialı filmle sinemaya güçlü bir giriş yapıyor. Daha önce Call the Midwife ve The Hollow Crown isimli iki televizyon dizisinde birkaç bölüm yönetmenliği deneyen Sharrock, oldukça önemli bir işe imza atıyor.

Senden Önce Ben, 17 Haziran'da vizyona girecek.


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    Senden Önce Ben
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