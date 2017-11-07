7 Kasım 2017 11:00 Daenerys ve Drogo bir arada Game of Thrones hayranlarını heyecanlandıran paylaşım...





Game of Thrones'un yıldız isimleri Emilia Clarke ve Jason Momoa'nın bu fotoğrafı sosyal medyada binlerce beğeni aldı.



Emilia Clarke'ın canlandırdığı Daenerys Targaryen dizinin 2011 yılında yayınlanan ilk sezonunda Jason Momoa'nın hayat verdiği Khal Drogo ile zorla evlendirilmiş, bu ilişki daha sonra gerçek bir aşka dönüşmüştü.



Emilia Clarke'ın canlandırdığı Daenerys Targaryen dizinin 2011 yılında yayınlanan ilk sezonunda Jason Momoa'nın hayat verdiği Khal Drogo ile zorla evlendirilmiş, bu ilişki daha sonra gerçek bir aşka dönüşmüştü.



Emilia Clarke, rol arkadaşı Jason Momoa ile Londra'da bir araya geldi ve ikilinin paylaştığı birlikte çekildikleri bu fotoğraf beğeni yağmuruna tutuldu.



Fotoğrafın altına yapılan yorumlarda ise dizinin hayranları en çok Emilia Clarke ile Jason Momoa'yı bir arada görmeyi ne kadar özlediklerini ifade ettiler.



Emilia Clarke, rol arkadaşı Jason Momoa ile Londra'da bir araya geldi ve ikilinin paylaştığı birlikte çekildikleri bu fotoğraf beğeni yağmuruna tutuldu.Fotoğrafın altına yapılan yorumlarda ise dizinin hayranları en çok Emilia Clarke ile Jason Momoa'yı bir arada görmeyi ne kadar özlediklerini ifade ettiler.



İkilinin ekranda kimyalarının tuttuğu ve başka projelerde de bir arada olmaları gerektiği de paylaşılan yorumlar arasındaydı.



Jason Mamoa'nın canlandırdığı Khal Drogo karakteri ilk sezonun ardından diziden ayrılmıştı. Emilia Clarke ise dizinin sekizinci sezonu için kamera karşısında.



İkilinin ekranda kimyalarının tuttuğu ve başka projelerde de bir arada olmaları gerektiği de paylaşılan yorumlar arasındaydı.Jason Mamoa'nın canlandırdığı Khal Drogo karakteri ilk sezonun ardından diziden ayrılmıştı. Emilia Clarke ise dizinin sekizinci sezonu için kamera karşısında.